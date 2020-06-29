Семь УИК Сыктывкара поменяли адреса

В столице Коми семь участковых избирательных комиссий для голосования за поправки в Конституцию России поменяли место расположения. Мэрия Сыктывкара рекомендовала горожанам проверить расположение своего избирательного участка.

Так, участковые избирательные комиссии №№ 10 и 83, ранее размещавшиеся в Коми республиканском онкодиспансере (паллиативное отделение) по улице Набережной, 9/1, поменяли адрес на улицу Пермскую, 1/12.

УИК № 42 из здания СГУ имени Питирима Сорокина по улице Катаева, 9 переехал в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова (улица Катаева, 14).

УИК № 49 с предыдущего места расположения по улице Коммунистической, 25 перенесен в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова по Октябрьскому проспекту, 24.

Участковая избирательная комиссия № 52, находившаяся в Республиканском учебном центре минархстроя по улице Юхнина, 22, теперь расположена в Центре ремесел по улице Орджоникидзе, 50.

УИК № 61 с улицы Бабушкина, 4 перенесен во Дворец творчества детей и учащейся молодежи по улице Советской, 21.

УИК № 70 с улицы Петрозаводской, 12 переехал в здание спортивной школы по плаванию «Орбита» по улице Петрозаводской, 10.

Адрес своего участка можно узнать на сайтах конституция2020.рф или www.gosuslugi.ru, а также по телефону 8 800 200 82 12.

Лина ПЕРОВА