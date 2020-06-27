Время для ипотеки

Несколько лет назад, когда мы с мужем купили квартиру в кредит, знакомый, тоже собиравшийся обзавестись жильем, полушутя-полусерьезно допытывался: «Есть ли жизнь с ипотекой?» Пока рассчитывал все за и против, закончилась выгодная акция по кредитам, и «жизнь с ипотекой» пришлось отложить, новой удачной возможности обзавестись собственной квартирой он дождался через три года, тратя все это время деньги на съем квартиры. Первое правило для тех, кто хочет взять жилье в ипотеку, – не упусти момент!

Сейчас многие из тех, кто собирается покупать жилье, следят за динамикой ипотечных ставок и программами жилищного кредитования, как брокеры на бирже за акциями, едва ли не круглосуточно.

Когда в начале весны в России в целом и в нашей республике в частности начала разворачиваться история с противоэпидемическими ограничениями, многие потенциальные новоселы загрустили, поскольку непонятно было, как вся эта ситуация повлияет на жилищный рынок, сферу кредитования, да и на их личные доходы. Оказалось, впрочем, что все не так уж плохо, а даже наоборот. Некоторые застройщики немного скинули цены на квартиры в новых домах, чтобы оживить спрос. К тому же с конца апреля заработала программа ипотеки с государственной поддержкой, которая предусматривает субсидирование процентной ставки. За счет этого ставка ниже и составляет не более 6,5 процента годовых. Но некоторые банки дополнительно снижают ставки для клиентов, и при определенных условиях она может начинаться от 6,1 процента годовых. Весьма неплохие условия, учитывая тот факт, что в последние годы ипотеку в среднем можно было взять под 9-11 процентов. Есть, конечно, одно но – квартира эта должна приобретаться в строящейся или готовой новостройке у юридического лица. А еще сумма кредита для нашего региона не должна превышать трех миллионов рублей. Первоначальный минимальный взнос по ипотеке с господдержкой сначала составил 20 процентов, позже Минфин России внес в правительство проект постановления о его снижении до 15 процентов. Впрочем, банки стали корректировать свои ипотечные программы еще до принятия этого постановления.

– В нашем банке требования к размеру первоначального взноса снижены с 16 июня, – говорит и.о. управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук. – Заявку на получение ипотеки с господдержкой можно подать до 1 ноября текущего года. Кроме того, если вы по программе господдержки приобретаете квартиру в таких сыктывкарских жилищных комплексах, как «Тиман», «Семейный», «Городские луга» или в новом доме по Интернациональной, можете рассчитывать на субсидирование этой ставки застройщиком на первые два года ипотечного срока. На это время ставка при определенных условиях может составить от 2,6 процента годовых.

Выбрать квартиру и оформить заявку на ипотеку для ее приобретения сейчас можно дистанционно. В частности, удобно это сделать с помощью площадки DomClick.ru. Посмотрим, какие квартиры можно, воспользовавшись им, подобрать в Сыктывкаре. Допустим, средств на первоначальный взнос у вас по минимуму, значит, нужно искать квартиры, которые стоят немногим более трех миллионов рублей. В графах поиска указываем сумму, отмечаем, что нам нужна новостройка, и через пару секунд видим предложения по 11 домам. Например, в многоэтажке на улице Домны Каликовой предлагают вполне просторные «двушки» эконом-класса площадью 53-57 метров. В микрорайоне Орбита за такую же цену можно взять студию около 22 метров, но там класс жилья повыше – уже не «эконом», а «комфорт». А на отдаленной от центра улице Панева по нужной нам цене можно найти даже трехкомнатную квартиру в 70 квадратов. На сайте перед названиями домов и жилищных комплексов стоят пометки, подтверждающие, что квартиры в них можно купить по ипотеке с льготными процентами.

Хорошие условия по программе господдержки сейчас появились для семей с детьми. Кредит предоставляется семьям, в которых с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок. В нашем регионе они могут взять льготный кредит до 6 миллионов рублей и приобрести, таким образом, более просторное жилье.

– Для таких семей предусмотрена льготная ставка – от 4,7 процента годовых при условии страхования жизни и здоровья заемщика и использования сервиса электронной регистрации, – добавила Алина Хвищук.

Лето – хорошее время для новоселья. А нынешнее – еще и удачное время, чтобы взять ипотеку.

Алла КЛИМЕНКОВА

Фото domclick.ru

При поддержке ПАО Сбербанк