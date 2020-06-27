Площадь «под часами» изменит свой облик

Центр Сыктывкара станет еще одним местом притяжения горожан. На площадке «под часами» уже начаты работы по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». О том, как изменится облик этого пятачка на перекрестке улиц Первомайской и Коммунистической, в минувшую пятницу рассказал журналистам главный архитектор города Владимир Рунг.

На облагораживание этой территории, которое запланировано выполнить в два этапа, будет выделено 112 миллионов рублей. 88 миллионов освоят уже этим летом, в ходе первого этапа работ. Подрядчик «ТетрастройКоми» – тот самый, что занимался оформлением исторической части города в районе улицы Советской и части улицы Коммунистической на спуске к Кировскому парку, начал подготовительные работы. По словам главного архитектора, «опыт подобных работ у подрядчика есть, шишки они уже набили, поэтому есть надежда, что удастся избежать ошибок и недочетов». Работы первого этапа продлятся до середины октября. На это время горожанам придется потерпеть некоторые неудобства.

На первом этапе будут проведены дренажные работы, сделано гранитное покрытие, проведена вся электрика. Вторым этапом в следующем году установят малые архитектурные формы. В гранит облекут порядка четырех тысяч квадратных метров площади. Гранитное покрытие будет не однотонным, а плавно переходящим от белого к темно-серому цвету. Все опоры освещения, в том числе дорожные, заменят, провода, которые сегодня висят над головами, уберут под землю. Всего установят порядка 45 светильников.

– Площадка, которая в темное время года достаточно плохо освещена, станет светлой, – заверил Владимир Рунг.

Изюминкой площади станут качели, качаться на которых смогут не только дети, но и взрослые. Качели будут располагаться со стороны бассейна и зеленой зоны.

Центральную аллею, которая ведет к стадиону, сохранят и увеличат, перекрестные тропинки со стороны улицы Коммунистической тоже останутся, чтобы людям не пришлось ходить по газонам. Вырубать старые деревья если и будут, то очень точечно и только старые и больные. В целом же зеленый массив сохранится. Помимо уже имеющихся деревьев, высадят хвойные породы, декоративные сосны и рябины. С зелеными посадками будет сочетаться ландшафтный камень.

Площадь так и останется для горожан «площадью под часами», просто электронное табло с часами и температурой воздуха демонтируют и установят новые часы, которые будут стилистически соответствовать проекту. Демонтируют также и рекламный баннер на обочине тротуара вдоль улицы Коммунистической. Объект «Я люблю Сыктывкар» изменит свое местоположение. Карта города тоже переместится, по словам главного архитектора, «на более логичное место». Привычного батута, стоявшего посреди площади каждое лето, в этом году уже не будет.

На втором этапе, который запланирован на следующее лето, помимо малых архитектурных форм установят новые скамейки и урны. Предусмотрен и нестационарный торговый объект в стилистике площади, там можно будет выпить кофе.

– Мы хотим, чтобы площадка открывалась с улицы Коммунистической и не было никаких стен и баннеров, закрывающих ее. Остановочные комплексы останутся, но на время работ их просто немного передвинут. Они уже заранее были сделаны под общий стиль новой площадки. Дорожные светильники вдоль улицы Первомайской будут новые и красивые, – подытожил Владимир Рунг.

Галина ГАЕВА

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