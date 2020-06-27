Черинянь по-домашнему

Традиционный гастрономический фестиваль «Черинянь гаж» («Праздник рыбника») пройдет 28 июня в Печорском районе Коми. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе организаторы фестиваля приняли решение не отменять его, а провести онлайн. В таком формате он пройдет впервые за девять лет своей истории.

Как сообщил «Республике» заведующий отделом по работе с молодежью Печорского городского объединения «Досуг» Олег Исаков, основной платформой фестиваля будет официальная группа «Черинянь гаж» в соцсети «ВКонтакте».

Здесь гостям и участникам фестиваля предоставят возможность принять участие в пятнадцати мероприятиях. В некоторых из них можно будет получить призы от организаторов и партнеров фестиваля.

Одним из центральных мероприятий станет мастер-класс по приготовлению чериняня (рыбного пирога). Кульминацией праздника – концерт народного коллектива ансамбля коми песни «Пелысь».

В рамках фестиваля проходит кулинарный конкурс «Рыба дома», где любой желающий может поделиться своим фирменным блюдом из рыбы.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com

Фестиваль «Черинянь гаж» проводится ежегодно с 2012 года в последнее воскресенье июня в печорской деревне Бызовая и является первым по календарю в событийной цепочке Республики Коми «Черинянь гаж» – «Луд» – «Усть-Цилемская горка». Фестиваль знакомит всех желающих с фольклорным наследием и кулинарным искусством жителей Печорского района и уникальной деревней Бызовая.