Природа под присмотром нефтяников

Благоприятная экологическая обстановка на лицензионных участках и прилегающих территориях – норма для «РН – Северная нефть». Нефтяникам важно сберечь природу Коми и НАО для потомков. За достигнутые результаты в этой области «РН – Северная нефть» неоднократно становилась призером и победителем корпоративных смотров-конкурсов среди нефтедобывающих дочерних обществ компании, много раз признавалась одной из «100 лучших организаций России» в области экологии и экологического менеджмента.

Стремясь свести к минимуму воздействие производства на окружающую среду, усинская «дочка» «Роснефти» проводит целый комплекс мероприятий, в том числе непрерывный мониторинг состояния окружающей среды на месторождениях. В процессе постоянного наблюдения исследуются недра и водные объекты, ведется сбор данных о животном и растительном мире и прочее. Специалисты аккредитованных лабораторий совместно с работниками отдела охраны окружающей среды делают необходимые замеры и исследования, отбирают пробы, оценивают состояние флоры и фауны, водотоков, многолетнемерзлых пород.

– Как ответственный недропользователь «РН – Северная нефть» заботится об экологии региона, в котором работает. По установленному графику проводим несколько видов наблюдений, – рассказала ведущий специалист отдела охраны окружающей среды «РН – Северная нефть» Людмила Шепелева. – Сейчас уже начинается второй этап комплексного экологического мониторинга. Представители подрядной организации после двухнедельного карантина отправляются на полевые работы. Экологам предстоит исследовать поверхностные воды, донные отложения.

В начале года в рамках комплексного мониторинга на Лабаганском и Наульском месторождениях, ПНС «Промежуточная» специалисты уже провели анализ мощности и плотности снежного покрова, в рамках мониторинга недр проведены температурные замеры многолетнемерзлых пород и отобраны пробы грунтовых вод из наблюдательных скважин. Результаты показали, что экологическое состояние обследованных объектов находится в пределах нормы, а по некоторым параметрам – ниже допустимого.

На Веякошорском, Среднемакарихинском, Восточно-Веякском месторождениях, группе Баганских месторождений, ПНС «Веякошорская» и на ПСН «Головные» проведены радиационно-гигиенические обследования. Все показатели также не превышают допустимого уровня.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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