Голосование по поправкам: каждый день с восьми до восьми

25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию России, которое продлится до 1 июля. В первый же день в Коми правом отдать свой голос воспользовались несколько руководителей городов и районов, органов исполнительной власти. Также в этот день проголосовал и врио главы республики Владимир Уйба.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Владимир Уйба привел слова президента России, касающиеся значимости поправок, и напомнил о поставленной Владимиром Путиным задаче: «Результаты голосования должны быть абсолютно достоверными и легитимными. Нельзя допускать никакой принудиловки и давления на граждан». Также руководитель региона призвал Общественную палату Коми вместе с наблюдателями и представителями политических партий внимательно следить за ходом голосования, оперативно реагировать на все жалобы и возможные нарушения. Голосование должно пройти по требованиям закона и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Среди проголосовавших в первый день были, в частности, руководитель администрации Княжпогостского района Анатолий Немчинов, его усть-куломский коллега Сергей Рубан, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, мэр Ухты Магомед Османов, министр национальной политики Галина Габушева, министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин.

Не стали откладывать голосование и руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина и руководитель администрации Койгородского района Лариса Ушакова, министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин, министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной.

Ранее сообщалось, что помещения для голосования будут работать с 16 до 20 часов в будни, с 10 часов в выходные, и с восьми утра 1 июля. 23 июня было принято решение об изменении расписания. Теперь каждый день, включая 1 июля, можно голосовать с 08.00 до 20.00.

В проведении голосования в Коми участвуют ресизбирком, 21 территориальная избирательная комиссия, 650 участковых комиссий.

25 июня началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Приняты все необходимые меры, чтобы участники голосования и члены комиссий не заразились коронавирусной инфекцией: на каждый участок для голосования доставлены маски, перчатки, антисептики, распылители, термометры, сейф-пакеты, сигнальные ленты, специальные мешки для сбора отходов, дезинфицирующие салфетки, одноразовые ручки, защитные экраны, хлорные таблетки, дезинфекционные многослойные коврики. Ведется регулярная дезинфекция помещений для голосования.

Как сообщает избирком Коми, на 529 участках для голосования используется технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Комплексы обработки избирательных бюллетеней применяются на 62 участках для голосования в Сыктывкаре (43 участка) и Эжвинском районе города Сыктывкара (19 участков). На 99 участках для голосования в столице Коми (77 в Сыктывкаре и 22 в Эжве), а также в двух территориальных избирательных комиссиях – в Сыктывкаре и Эжвинском районе города – обеспечивается режим видеозаписи организации процесса голосования без трансляции в интернет. По сообщению Общественной палаты Республики Коми, в состав наблюдателей вошли свыше двух тысяч человек.

Продолжается прием заявлений о голосовании на дому. Заявить о желании проголосовать таким образом можно вплоть до 17 часов 1 июля.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

Максим Синякин, председатель комиссии Общественной палаты Республики Коми по экономическим вопросам:

– Человек труда – это опора своей семьи и всей страны. Согласно вносимым поправкам в Конституцию России, минимальный размер оплаты труда не может быть меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и также гарантируется обязательное социальное страхование. Вместо размытых и формальных формулировок про труд в Российской Федерации теперь гарантируются защита прав человека труда и уважение к нему. Уважение к труду упоминалось в Конституции Советского Союза, но в 1993 году данный постулат был вычеркнут из действующей редакции основного закона. Поэтому нынешнее внесение изменений – справедливое возвращение уважительного отношения к труду на государственном уровне. Полагаю, что поправки в области трудовых отношений надолго закрепят признание достоинства человека труда, что на практике обеспечит защиту трудовых прав граждан страны.