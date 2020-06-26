Поддержка для сельхозтоваропроизводителей

Исполняющий обязанности главы республики принял участие в заседании исполкома межрегионального общественного движения «Коми войтыр». На заседании обсудили вопросы поддержки сельхозпроизводителей и развития спорта в сельских районах региона.

– Я продолжаю знакомиться с республикой – езжу по районам, встречаюсь с жителями, мы обсуждаем самые разные вопросы. Многие из них касаются развития сельских территорий, сельского хозяйства, – отметил Владимир Уйба. – Я вижу, как люди хотят жить и работать на своей земле, они не хотят никуда уезжать. И для меня это самое главное. Но надо, во-первых, создать достойные условия жизни для сельчан, во-вторых, дать возможность для развития тех, кто занимается сельским хозяйством. И сегодня, куда бы мы ни приехали, основной вопрос заключается именно в этом – поддержать село и помочь сельхозпредприятиям встать на ноги.

По информации министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, в 2020 году принят целый ряд мер по поддержке сельхозпроизводителей. В частности, увеличены ставки субсидий на возмещение части затрат на приобретение комбикорма – на 20 процентов, на содержание сельскохозяйственных животных и птицы – на 8,5 процента.

По инициативе Владимира Уйба, дополнительно будет выделено 40,8 миллиона рублей на повышение до 10 процентов ставки субсидий на товарное молоко. Также исполняющий обязанности главы Коми поручил выделить дополнительные средства на субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники в соответствии с поступившими в минсельхоз региона заявками сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, на 12 месяцев продлеваются субсидированные сроки поддержки начатых проектов по строительству и реконструкции ферм.

От интинского представительства МОД «Коми войтыр» поступило предложение увеличить субсидию на покупку молодняка. В районе в этом году такой вид деятельности не выбрал ни один сельчанин, поскольку сейчас это невыгодно. Владимир Уйба отметил, что эту меру поддержки необходимо проработать с учетом особенностей каждой территории. Ставка должна быть районированная: в Инте – одна, а, например, в расположенном южнее Прилузском районе – уже другая.

Участники совещания не оставили без внимания одну из самых острых проблем на селе – кадровую. Владимир Уйба сообщил, что сейчас министерством образования, науки и молодежной политики региона ведется профориентационная работа среди абитуриентов сельскохозяйственных учебных заведений по заключению трехсторонних договоров с предприятиями. Такой договор гарантирует выпускнику место работы, а руководителю предприятия – специалиста.

Участники заседания также заявили о необходимости введения льготной ставки тарифов на электроэнергию, организации выездных семинаров в другие регионы России для обмена опытом. Вновь коснулись трудностей с реализацией местной продукции, которую неохотно берут федеральные торговые сети. Одним из способов решения этой проблемы могло бы стать создание региональной сети магазинов.

На заседании исполкома МОД «Коми войтыр» было также предложено объявить в Республике Коми Год села. По мнению участников, это позволило бы дать импульс развитию сельских районов. С аналогичной инициативой к врио главы региона обратились жители Удорского района, встреча с которыми состоялась 22 июня в Усогорске в ходе рабочей поездки. Владимир Уйба отметил, что такое предложение заслуживает внимания на федеральном уровне, что вполне реализуемо при поддержке других сельскохозяйственных регионов страны.

Участники заседания обсудили вопросы развития спорта в сельских районах и создания условий для вовлечения жителей к занятию физкультурой. Член президиума исполкома МОД «Коми войтыр» Афанасий Габов выразил мнение, что нужно поддерживать и развивать национальные виды спорта, такие как гонки на охотничьих лыжах – лямпах. Они стали своеобразным символом Коми, а спортивный фестиваль «Лямпиада» – брендом республики. Региональным минспорта сейчас ведется работа по приданию «Лямпиаде» международного статуса. В случае положительного решения первые такие соревнования планируется провести в 2024 году в рамках Кубка мира мастеров по лыжным гонкам.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru