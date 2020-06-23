Полицейский задержан по подозрению в убийстве коллег

Ночью 20 июня в Воркуте в гараже автохозяйства отдела полиции были обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по Воркуте и 49-летнего вольнонаемного слесаря этой же организации с множественными травмами головы. Следственный отдел по Воркуте регионального следственного управления СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По информации следствия, по подозрению в совершении двойного убийства задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД России по Воркуте.

Пресс-служба МВД региона сообщила, что убийство было совершено на бытовой почве. Руководство министерства внутренних дел по Коми назначило проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции. По указанию министра внутренних дел Андрея Сицского в Воркуту направлена рабочая группа представителей МВД региона. На месте происшествия члены рабочей группы дадут комплексную оценку обстоятельствам произошедшего. По результатам будет принято решение, в том числе о мерах дисциплинарного воздействия в отношении руководителей отдела полиции по Воркуте.

По неофициальным данным, водитель дежурной части после смены приехал в гараж на служебной «Газели», чтобы сдать автомобиль. Он остался распивать спиртное вместе с начальником гаража и слесарем. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Водитель нанес собутыльникам тяжелые ранения лопатой. От полученных травм потерпевшие скончались.

После совершения преступления злоумышленник на служебной машине поехал домой, взял охотничье ружье и попытался уехать из города. К тому времени о двойном убийстве уже было известно: ответственный по отделу полиции не сумел дозвониться до начальника гаража, прибыл на место и обнаружил трупы. В городе был введен план «Перехват» по поимке преступника. Вскоре его машину удалось остановить. Водитель пытался отстреливаться, но у него заклинило ружье. В результате подозреваемый был задержан.

В ходе расследования преступления проведены осмотры места происшествия и места жительства подозреваемого. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

21 июня по ходатайству следствия Воркутинский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото gazetamv.ru