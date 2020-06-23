С мировым судьей расправился друг

Сотрудники Усть-Вымского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Сыктывкара, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку. Это преступление, совершенное в ноябре 2019 года, вызвало большой общественный резонанс, поскольку жертвой злоумышленника стал мировой судья. Но практически сразу после совершения преступления стало ясно, что убийство не связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Мировой судья и человек, обвиняемый в убийстве, поддерживали приятельские отношения.

Как пояснили в прокуратуре Усть-Вымского района, преступление было совершено в квартире дома в городе Микуне. Эта жилплощадь принадлежит жителю Сыктывкара, который впоследствии стал фигурантом уголовного дела. В один из ноябрьских вечеров 2019 года в этой квартире собралась компания мужчин. Следующим утром они собирались на охоту, обсуждали планы. Двое охотников ушли, третий, мировой судья, остался на ночь в гостях. Приятели, которые вернулись через некоторое время, обнаружили в квартире труп гостя с огнестрельным ранением. Хозяин жилплощади, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что выстрелил случайно, когда убирал ружье в чехол.

В ходе следствия версия обвиняемого была опровергнута рядом проведенных по делу судебных экспертиз. Так, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему незадолго до смерти была причинена травма шеи, которая возникла в результате сдавливания рукой постороннего человека. Также у жертвы обнаружены телесные повреждения в области лица, образовавшиеся в результате ударов твердым тупым предметом. При этом в ходе допросов свидетелей исключена возможность образования этих повреждений до встречи мирового судьи с друзьями-охотниками.

Также эксперт указал на невозможность производства выстрела при обстоятельствах, указанных обвиняемым. Невозможность случайного выстрела подтверждена судебно-баллистической и физико-технической экспертизами. Кроме того, у обвиняемого был травмирован палец. Как подчеркнул эксперт, такие травмы часто образуются при нанесении ударов другому человеку.

Всего по делу проведено девять различных экспертиз, допрошено более полусотни свидетелей.

Обвиняемый вину не признал, настаивая на том, что совершил убийство по неосторожности. Правоохранители считают, что убийство было умышленным и совершено оно на почве внезапно возникшей личной неприязни. Что вызвало эту неприязнь, установить вряд ли удастся, поскольку обвиняемый отрицает возникновение конфликта, а второй участник событий мертв.

19 июня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Людмила ВЛАСОВА

Фото mngz.ru