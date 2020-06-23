ЕГЭ пройдет с соблюдением всех мер безопасности

В Коми для сдачи единого государственного экзамена в 2020 году зарегистрировались 4463 человека. Эта информация прозвучала на заседании координационного совета при правительстве республики по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Заседание провел заместитель председателя правительства – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин.

Как прозвучало в докладе, ЕГЭ решили сдавать 4004 выпускника текущего года, 414 выпускников прошлых лет, 45 учащихся техникумов и колледжей.

Напомним, из-за режима самоизоляции четвертая четверть прошла для учащихся школ в онлайн-режиме, итоговые экзамены в девятых классах отменили, а одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, получили возможность отказаться от сдачи ЕГЭ. Те же, кто решил получать высшее образование, должны сдавать ЕГЭ.

В рейтинге учебных предметов, которые выпускники выбрали для сдачи экзамена, лидируют русский язык, математика (профильный уровень), обществознание и физика. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников по информатике и ИКТ, химии, английскому языку и литературе.

Для организации экзаменов будет задействовано порядка 2,5 тысячи педагогических работников, будет открыт 71 пункт проведения экзаменов, в том числе пять на дому и три на базе учреждений УФСИН. Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все помещения продезинфицируют, оснастят приборами для обеззараживания воздуха. Приход участников и работников запланирован по графику.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора медицинским работникам необходимо присутствовать при запуске участников ЕГЭ в пункты для проведения их термометрии. В случае выявления повышенной температуры и наличия признаков респираторных заболеваний у работников пунктов проведения экзаменов и участников ЕГЭ они будут незамедлительно отстранены от участия в экзамене.

Обязательны также рассадка с дистанцией не менее полутора метров, обеспечение работников масками и перчатками, использование антисептических средств для обработки рук. Выпускники смогут получить в ППЭ маски, если захотят во время самого экзамена использовать это средство индивидуальной защиты. Обязательное ношение масок участниками ЕГЭ не требуется.

Галина ГАЕВА