«Собачье» дело предпринимателя

Интинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного бизнесмена. Коммерсант признан виновным в мошенничестве.

По информации прокуратуры Коми, в 2017 году предприниматель заключил с управлением ЖКХ администрации Инты муниципальный контракт. Подписав контракт, бизнесмен принял на себя обязательства по отлову, содержанию, стерилизации и выпуску в среду обитания собак. Цена контракта составила 507 тысяч рублей.

Вместо исполнения условий договора предприниматель договорился со знакомым ветеринаром из Сыктывкара об оформлении фиктивных документов о стерилизации 27 собак. Коммерсант передал эти документы в администрацию Инты и получил за якобы выполненные работы 331 тысячу рублей.

Выявить незаконную деятельность предпринимателя удалось не только благодаря грамотной работе оперативных сотрудников полиции, но и с помощью местных зоозащитников.

Вину в инкриминированном деянии интинец не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. По иску прокуратуры Инты осужденный обязан вернуть в местный бюджет похищенную сумму. Приговор не вступил в законную силу.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото tulskaya-pravda.ru