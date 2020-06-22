Мобильный госпиталь в Воркуте готов к приему пациентов

По состоянию на 22 июня в Коми лабораторно подтверждены 2864 случая заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. За сутки добавилось 59 новых случаев.

По-прежнему самое большое количество инфицированных – в Воркуте и Усинске. По данным усинской городской больницы, в нефтяной столице Коми 589 инфицированных, 339 из них – вахтовики, 250 – жители города.

По информации администрации Воркуты на 21 июня, в городе подтверждены 978 случаев заражения коронавирусом. Как сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев, увеличено количество больничных коек инфекционной больницы до 265. Введено в действие здание профпатологии, заболевшие коронавирусом доставляются в Сыктывкар. Напомним, исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба принял решение об увеличении в Воркуте числа дополнительных коек для долечивания пациентов без симптомов коронавируса. Во исполнение указанного решения развернут резервный мобильный госпиталь в спорткомплексе «Арктика». Все необходимые работы проведены, медицинские материалы закуплены, медицинский персонал определен.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Воркута стала одним из муниципалитетов Республики Коми, на которые не распространяются мероприятия второго этапа снятия карантинных ограничений. При этом после реализации мероприятий первого этапа снятия ограничений в городе возобновили работу салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны.

Увеличилось и количество открывшихся объектов торговли – в настоящее время из 700 действующих на территории муниципалитета объектов торговли не работают только 74. Как подчеркнули в администрации города, все вышеперечисленные организации и предприятия работают с учетом требований Роспотребнадзора.

Людмила ВЛАСОВА

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