«Ифовским» смягчили наказание

Верховный суд России изменил приговор по уголовному делу участников организованной преступной группы Ифы-Козлова, которая была создана в Воркуте в начале 1990-х годов.

Напомним, в марте 2012 года члены этой преступной группы были задержаны и этапированы в Сыктывкар. По данным следствия, на счету участников группировки одиннадцать квалифицированных убийств, ряд из них совершены с использованием взрывных устройств. Члены преступной группировки расправлялись с представляющими опасность конкурентами – членами других ОПГ и участниками своей преступной организации, которые, по мнению лидеров, заслуживали наказания за свои проступки.

В ноябре 2018 года Верховный суд Коми вынес приговор членам воркутинской ОПГ. Суд признал лидера ОПГ Юрия Козлова и девятнадцать его подельников в зависимости от деяний и роли каждого виновными в создании преступного сообщества и участии в нем, убийствах, покушениях на убийства, мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, самоуправстве и незаконном обороте оружия.

Юрия Козлова и активного участника ОПГ Дениса Армякова приговорили к пожизненному лишению свободы. Другие фигуранты получили сроки от семи до 25 лет.

Всего по делу проходили 29 человек. В отношении пяти участников, заключивших досудебные соглашения, обвинительные приговоры вынесли ранее. Четверо членов ОПГ, в том числе один из лидеров – Олег Ифа, находятся в международном розыске.

По данным федеральных СМИ, Верховный суд России отменил ряду фигурантов приговор в части конфискации имущества. Пожизненные сроки Юрию Козлову и Денису Армякову изменили на 27 и 22 года колонии соответственно. Снизили сроки наказания и другим участникам ОПГ. Из приговора ряда осужденных исключена статья «организация преступного сообщества». Также суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе активное способствование ряда подсудимых раскрытию преступлений.

С учетом смягчения наказания некоторые осужденные могут выйти на свободу уже этим летом и в следующем году.

Ирина СМИРНОВА