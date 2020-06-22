Аферисты рассчитывали на «забывчивость» пенсионера

Удорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка Чим и 44-летней жительницы поселка Благоево. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц.

Как сообщили в прокуратуре Коми, в июле 2019 года житель Чима и его приятельница из Благоево решили подзаработать, обманув 67-летнего пенсионера. Женщина должна была по телефону познакомиться с ним, пообещать приехать к нему в гости, а затем под предлогом лечения ребенка занять у него деньги. Ее сообщник, знакомый с потенциальной жертвой, должен был подтвердить правдивость рассказа о больном малыше и помочь снять деньги с банковской карты.

Около трех недель мужчина и женщина «обрабатывали» свою жертву и добились передачи 30 тысяч рублей. Еще около месяца аферистка звонила потерпевшему и рассказывала о «лечении ребенка». Злоумышленники надеялись, что в итоге пожилой мужчина забудет, что отдавал кому-то деньги. Однако в конце августа пенсионер позвонил женщине, сообщил, что он знает о совершенном обмане, и предложил добровольно вернуть деньги. Сельчанка перевела пенсионеру четыре тысячи рублей и пообещала до октября возместить оставшуюся сумму. Не дождавшись возврата долга, мужчина обратился в полицию.

Приговором суда мошенники признаны виновными с назначением наказания в виде условного лишения свободы.

Ирина СМИРНОВА

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