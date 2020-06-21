Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми!

Поздравляю с Днем медицинского работника!

Bы пocвятили ceбя блaгopoднoмy и oтвeтcтвeннoмy дeлy – иcцeлять людeй oт бoлeзнeй, вceлять в ниx oптимизм и yвepeннocть. Baши yмeния и caмooтвepжeннocть cдeлaли пpoфeccию мeдикa oднoй из caмыx yвaжaeмыx.

Сегодня перед медицинской отраслью Республики Коми стоят серьезные задачи, в том числе и борьба с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому хочу поблагодарить всех работников за самоотверженность, доброту, чуткость, милосердие. Слова особой признательности – ветеранам отрасли, тем, кто отдал долгие годы жизни и упорного труда великому, благородному делу медицины.

Депутаты Государственного Совета Коми всегда рассматривали сферу здравоохранения как одну из важнейших: и мы будем делать все для дальнейшего улучшения условий труда сотрудников, развития современной, высокоэффективной системы медпомощи.

В профессиональный праздник хочу пожелать медработникам счастья, добра и благополучия. Пусть вся ваша дальнейшая деятельность ознаменуется новыми успехами и достижениями! Огромное вам спасибо за спасенные жизни, за верность избранной профессии.

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми