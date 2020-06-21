Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

В мире есть много разных профессий, нужных и важных, но профессия медицинского работника, пожалуй, одна из самых востребованных и уважаемых в обществе. Доктора, фельдшеры, медсестры, акушеры, младший медперсонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, все, кто работает в учреждениях здравоохранения, – настоящие герои. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции – это очевидно, как никогда.

Благодаря вашим умелым действиям и самоотверженному труду удалось не только оперативно подготовить систему здравоохранения республики к пандемии, но и снизить темпы распространения коронавируса в регионе. Месяцами не видя своих родных и близких, вы круглосуточно на посту, на передовой. Рискуя своим здоровьем, жизнью, спасаете пациентов, окружаете их заботой, сочувствием и дарите надежду. Это и есть настоящий патриотизм, профессионализм и преданность своему делу.

Сегодня отрасль здравоохранения республики нуждается в серьезной модернизации. Нам предстоит большая работа по строительству ФАПов, обновлению старых зданий больниц и поликлиник, приобретению нового оборудования, обновлению автопарка скорой медицинской помощи. Мы обязательно будем работать над повышением качества и уровня доступности медицины для жителей республики, а также над тем, чтобы наши врачи, средний и младший медперсонал работали в лучших условиях.

В профессиональный праздник благодарю ветеранов отрасли, отдавших здравоохранению многие годы, и всех тех, кто сегодня стоит на страже здоровья людей, студентов медицинских вузов и колледжей.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия. Пусть добро, которое вы делаете, возвращается вам сторицей!

Владимир Уйба, врио главы Республики Коми