Отрывной календарь военных лет

Масштабная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась 17 июня в Национальном музее Коми. Экспозиция «Мы жили ожиданием Победы» разместилась в выставочном зале музея. Она стала хорошей составляющей Года памяти и славы.

Связующей нитью выставки стал отрывной календарь – как символ ожидания встречи с близкими и родными, ожидания Победы, которая придавала сил сражаться на фронте и трудиться в тылу, выстоять и победить. Его увеличенные страницы напоминают о днях войны: от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года.

На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов музея. Это оружие периода Великой Отечественной войны: пулемет системы Максима, винтовка Мосина, учебный карабин со штыком образца 1944 года, пулемет ручной учебный системы Дегтярева, офицерские кортики, трофейное оружие. Также среди экспонатов предметы солдатского быта, награды, военные семейные реликвии, дневниковые записи, фотографии, фронтовые письма (некоторые из которых были написаны на этикетках от консервных банок – например, от «Сахалинского лосося»), похоронки, карточки на продукты, картины и плакаты художников республики.

Дополнили экспозицию мультимедийные программы музея: «От Москвы до Воркуты. Строительство Северо-Печорской ж/д Котлас – Воркута» и «Дети войны».

Впервые в контексте выставки представлен проект «Дети рассказывают о войне», направленный на сохранение памяти и осознание современными школьниками причастности своей семьи к событиям Великой Отечественной войны. Проект разрабатывался с начала 2020 года: сотрудники записывали видео, где мальчики и девочки говорят о своих предках-фронтовиках. Для того чтобы услышать запись, нужно просто наступить на кружок перед витриной. И аудиорассказ включается автоматически.

Небольшую, но интересную подборку памятных медалей и скульптуру чешского художника Карела Покорного, посвященную встрече советского воина и чешского партизана, на выставке представил сыктывкарский коллекционер Иван Свистельник. Медали были изготовлены к сорокалетию освобождения европейских государств от фашизма. На открытии экспозиции Иван Свистельник рассказал об отце, который погиб на фронте, так и не увидев своего младшего сына.

Также показана деятельность поискового отряда «Северная звезда», который на протяжении семнадцати лет занимается поиском и обнаружением останков солдат, пропавших без вести в годы войны.

– Как-то на раскопках одна наша девочка обнаружила несколько костяшек домино, – рассказала на открытии выставки руководитель поискового отряда Ольга Ивашина. – Она решила, что в домино играли черные копатели. Но это нелогично. Мы начали искать и обнаружили почти весь комплект игры. Нам стало понятно, что домино с собой носил во время войны наш боец. Это уникальная находка. Вместе с домино был найден солдатский медальон. Но он оказался пустым, поэтому установить имя и фамилию бывшего владельца игры не удалось.

На одной из старых солдатских ложек, найденных поисковиками, выбит стилизованный герб СССР, вокруг которого надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А рядом название родного города бойца – Тамбов.

Центральная часть экспозиции посвящена оленно-лыжным батальонам. Эти уникальные подразделения ижемцев и ненцев помогли победить в войне. В декабре 1941 года для формирования таких батальонов было призвано более трехсот ижемцев и отобрано более одной тысячи двухсот оленей. Среди мобилизованных значились не только оленеводы, но и речники, судостроители, служащие и колхозники. И аргиши из Коми двинулись по тундре на запад, в сторону Архангельска. Переходы проходили в тяжелейших условиях. В феврале-марте 1942 года из уроженцев Ненецкого округа и Коми АССР сформировали оленно-лыжные батальоны. Оленеводы занимались не только транспортными операциями. Без воинов-погонщиков не обходилась ни одна боевая операция заполярных партизан, которые уходили во вражеские тылы на глубину до пятисот километров. Так, благодаря усилиям оленной армии и лыжного батальона в 1942 году был разрушен важный стратегический объект врага – петсамский аэродром. Одной из задач оленных частей являлась эвакуация раненых, которых подбирали в радиусе до десяти километров от полевого медпункта. Не менее важной считалась доставка грузов и срочных донесений, а также офицеров связи по бездорожью в отдаленные гарнизоны, пограничные заставы, на аэродромы. Опасной была работа по спасению экипажей сбитых самолетов и эвакуация боевых машин, упавших в малодоступной местности. Отдельно вывозили моторы с подбитых машин. Олени отлично проявили себя даже в морских десантных операциях.

Отдельный блок посвящен кинотеатрам и фильмам времен войны. Здесь можно увидеть афишу киноленты «Чапаев», которую крутили в ыбском клубе в ноябре 1945 года, и прочитать воспоминания Александра Порошкина о фильмах военных лет, в том числе и так называемом «трофейном кино» с красавицей Диной Дурбин. А также посмотреть старые фильмы, сидя на стилизованных клубных скамейках.

Много на выставке экспонатов, посвященных жизни в тылу. Это письма, дневники, фотографии, похвальные грамоты школьников. Воссоздан даже интерьер части квартиры военной поры: игрушки, этажерка с книгами, диван. Отдельным блоком показан труд шахтеров, которые добывали уголь для фронта и непокоренного Ленинграда.

– Память о событиях Великой Отечественной войны неподвластна времени, – сказала куратор выставки научный сотрудник музея Людмила Дурнева. – Именно память – историческая, семейная, личная, раскрывающая события Великой Отечественной войны через письма, дневниковые записи и воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, «детей войны», заключенных ГУЛАГа, – стала основной идеей выставки.

Завершает выставку комплекс, посвященный Победе. Здесь можно увидеть фотографии и документы участников Парада Победы 24 июня 1945 года и фотографии Александра Габова, который строгал древко к знамени Победы.

Как рассказала заместитель директора музея Светлана Бандура, выставку планировали открыть к 9 мая, но жизнь внесла свои коррективы.

– Надеемся, что скоро музей будет открыт и посетители смогут увидеть эту уникальную экспозицию, – выразила надежду Светлана Бандура.

Артур АРТЕЕВ

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