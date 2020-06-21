Михаил Григорьев: «Спортсмены жертвуют здоровьем ради результатов»

Этой весной спортивная отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Все ответственные старты отменили, а атлетам пришлось поддерживать себя в форме в домашних условиях. Лишь с недавних пор мировые спортивные события начали возобновляться. Совсем скоро к тренировкам в общих группах приступят и профессиональные спортсмены из Коми. О возможных негативных последствиях долгой изоляции и своей работе на соревнованиях рассказал спортивный врач и травматолог ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Михаил Григорьев.

– Руководство Ассоциации мини-футбола России (АМФР) приняло решение, что в августе команды доиграют чемпионат суперлиги, причем сразу со стадии плей-офф. Из Коми будут играть сразу две команды: сыктывкарская «Новая генерация» и «Ухта». Насколько опасно после столь долгого перерыва выходить и играть в плей-офф?

– Безусловно, даже с учетом подводящих сборов и товарищеских игр в процентном соотношении риск получения травмы будет выше, чем, если бы стадия плей-офф проходила в обычных условиях. Точно назвать цифры сложно, потому что еще такого прецедента не было. Ведь всегда были длительные сборы. Поэтому велика вероятность даже не травмирования, а возникновения синдрома перетренированности. Но, принимая это решение, наверняка руководители АМФР, а эта организация является подразделением Российского футбольного союза, общались с грамотными специалистами, учитывали медицинские особенности. Большой футбол у нас в стране сейчас тоже возвращается. Медрегламент для футзала и большого футбола, как я думаю, разрабатывали общий. В штабах самих клубов работают опытные специалисты, в том числе врачи и тренеры по физподготовке.

– На каких спортивных событиях вы обычно дежурите?

– Мы работаем на тех событиях, на обслуживание которых заключены контракты с диспансером. Это абсолютно разные соревнования: и по конному спорту, у них соревнований много в середине лета, и по лыжным гонкам, хоккею, по зальным видам. Часто работаю на единоборствах – мне как травматологу это близко. Я вообще люблю спорт, и мне все виды нравятся.

– Какие соревнования наиболее сложны в плане работы?

– Врачу всегда нужно быть внимательным и сконцентрированным. Так, например, у боксеров может быть сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, которые проявляются не сразу после боя. Возникает так называемый «светлый промежуток», это временное улучшение состояния спортсмена после черепно-мозговой травмы, которое длится около тридцати минут или чуть больше. За это время спортсмен может себя почувствовать плохо, находясь в раздевалке, в душевой кабинке. Поэтому если мы видим, что боксер пропустил серьезные удары, длительное время наблюдаем за ним, оцениваем самочувствие, проверяем давление, пульс.

– Были ли за время вашей практики какие-то особо запомнившиеся случаи?

– В любом виде спорта могут быть непредвиденные обстоятельства. Так, на первенстве России по лыжным гонкам столкнулись два спортсмена. В итоге перелом ключицы у одной, серьезные травмы у другого. Но вне зависимости от случая наша задача как врачей спортивной медицины заключается всегда в том, чтобы оказать первую помощь: иммобилизация, обезболивание, обработка раны. Затем анализ ситуации. Допустим, если травма крайне серьезная, то сразу вызов бригады скорой помощи. Обычно на крупных соревнованиях вместе с нами дежурит скорая в соответствии с приказом №134н Министерства здравоохранения России. На массовых мероприятиях ведь важно обеспечить безопасность не только спортсменам, а вообще всем, включая зрителей: например, у кого-то из болельщиков может сильно подняться давление от чрезмерных эмоций.

– В апреле 22-летний футболист фарм-клуба московского «Локомотива» Иннокентий Самохвалов умер на пробежке. Была информация, что, зная о проблемах с сердцем, за допуски он давал расписки, что несет личную ответственность. У вас в диспансере спортсмены регулярно проходят обследования. Есть такие, кто, несмотря на явные противопоказания, продолжают выступать на профессиональном уровне?

– Наши врачи очень ответственно к этому подходят, так как знают, что они отвечают за здоровье и жизнь спортсменов. Они себе не враги, чтобы упускать серьезные диагнозы из виду. Все делается опять же в соответствии с приказом №134н. С теми, кто, зная о своих проблемах, все равно подписывает какие-то документы и продолжает профессионально заниматься спортом, лично я на практике не сталкивался. Призываю всех не поступать так, потому что они могут нанести вред не только себе, но и причинить горе родственникам. Надо понимать, что спорт спортом, а жизнь и здоровье в любом случае важнее.

К сожалению, в мировой практике были случаи, когда, будучи полностью обследованными и имея медицинский допуск, спортсмены умирали. Тут надо учитывать множество нюансов, почему так происходит. Этот риск можно минимизировать, если хотя бы два раза в год проходить углубленный медосмотр. Спортсменам надо также прислушиваться к себе. Если есть симптомы: повышенная утомляемость, боли в области сердца, то обращаться к специалистам нужно обязательно и ни в коем случае не тянуть. Нельзя шутить со здоровьем, особенно спортсменам в таких видах спорта, где чередуются статические, динамические и высокодинамические нагрузки, например, в футболе, хоккее. На тех же соревнованиях по единоборствам, когда неправильно выполненный прием может привести к травме (в феврале борец из Дагестана Пайзутдин Алиев неудачно провел прием на турнире по грэпплингу и упал на шею, получив тяжелейшую травму, – авт.).

– С чем чаще всего спортсмены к вам обращаются?

– Травмы коленных суставов, в процентном соотношении их больше всего. В основном это футбол. Травмы верхних конечностей – это бокс, единоборства. Ушибы, растяжения – это плавание, опять же единоборства. У тяжелоатлетов проблемы часто бывают с мышцами спины, они сильно «забиваются». В этом случае использую кинезиотейпирование. Эта методика эффективно помогает спортсменам. Специальные клейкие ленты крепятся на поврежденную область и оказывают различное действие: лимфодренажное, противоболевое. Однако ими нельзя злоупотреблять, есть определенный курс.

Обязательно нужно отметить, что многие пытаются самостоятельно клеить тейп и чаще всего делают это неправильно, потому что спешат или ограничиваются просмотром видео в интернете. В итоге накладывают не так – ведь надо знать анатомию, учитывать то, как именно клеить тейп. У нас в диспансере спортсменам, которые за нами закреплены, совершенно бесплатно можно это сделать. Им нужно только приобрести тейп, а я выполню все необходимое. Курс обычно длится три недели. Как правило, кинезиотейпирование не вызывает никаких неудобств, с приклеенным тейпом можно даже мыться, но нужно, во избежание аллергии, знать особенности своей кожи – у всех ведь чувствительность кожи разная.

Мне запомнился случай, когда к нам длительное время приходил молодой человек, которого беспокоили боли в области головки плечевой кости и шеи. Лечили всеми имеющимися способами, но процесс сильно затянулся. Дело в том, что спортсмены зачастую попросту не щадят себя. Нагружают свой организм на тренировках и на стартах и дальше травмируются, потому что игнорируют советы врачей, а значит, все вышеперечисленные методы нивелируются. Ведь при травме конечности обязательно нужно соблюдать покой. Зачастую выполнить это требование врача спортсмены не только не могут, но и не хотят и тем самым жертвуют здоровьем. Трудно их за это винить, ведь они не только ради себя идут на нарушения против своего здоровья, но и для тренера, для региона, для страны. Мы, врачи, все-таки призываем относиться к здоровью ответственно. Ни в коем случае не забывать о реабилитации, которую можно получить в нашем учреждении. Это профилактика и летального исхода, и синдрома перетренированности, и травматизации.

– Многое еще зависит и от генетики.

– Да, есть чех Яромир Ягр, которому под 50 лет, и он до сих пор играет в хоккей на профессиональном уровне. Или наш Александр Овечкин, у которого за карьеру одна травма была, да и то ненадолго. А есть действующий футболист сборной России Денис Черышев (воспитанник мадридского «Реала», выступает на клубном уровне за «Валенсию» – авт.), который часто травмируется, хотя профессионализма ему не занимать, и в перспективе у него и карьера бы еще лучше сложилась, и многие чемпионаты бы не пропустил. Несмотря на прекрасные медицинские базы Валенсии, Реала, сборной России, существуют генетические факторы, которые не всегда можно предусмотреть.

– У вас в соцсетях много фотографий с футбольных стадионов. Увлекаетесь граундхоппингом (хобби, суть которого в посещении максимального числа стадионов, – авт.)?

– Мне просто нравится ездить на футбольные матчи. Есть много стадионов, где хотелось бы побывать. Можно это в хобби записать или нет, не знаю. Из особо памятных событий могу выделить матч Россия – Испания в «Лужниках», когда наши в одной восьмой финала чемпионата мира по пенальти выиграли, и посещение игр санкт-петербургского «Зенита» – это вообще моя любимая команда. Незабываемы впечатления о Петровском, о новом стадионе «Газпром-Арена», он, конечно, произвел большое впечатление, роскошный стадион. Яркие воспоминания о легендарных аренах «Стэмфорд Бридж» и «Уэмбли» в Англии. Хотелось бы съездить на чемпионат Европы, он как раз в эти дни должен был проходить. Планирую в следующем году поехать, поддержать наших. В дальнейшем также хотелось бы путешествовать, что-то новое для себя открывать, знакомиться с людьми, с культурой других стран, а пока нужно набраться терпения и сил, переждать непростое время.

– Насколько быстро вернутся прежние времена, когда на стадионах будут полные трибуны, как вы думаете?

– Это вопрос к инфекционистам и вирусологам. Никто не может угадать, понять, вопросов много. Человечество еще с таким не сталкивалось, но это тоже новый опыт, надо в будущее с оптимизмом смотреть. Конечно, жалко, что в мире пострадало так много людей, многие погибли, потеряли работу, перестали заниматься любимым делом. Но будем верить, что все наладится. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Не зря чемпионат России по футболу возобновляют, и уже десять процентов зрителей будет присутствовать. Все спортсмены заряжаются от болельщиков и наоборот, этот обмен энергией важен. Давать прогнозы – дело неблагодарное. Хотелось бы, чтобы осенью уже все наладилось.

– Вы сами спортом занимаетесь?

– Стараюсь себя в форме поддерживать. К сожалению, из-за нехватки времени не всегда получается. Раньше гораздо больше играл в футбол, например. Помню, еще в студенческие годы участвовал в республиканском турнире по футболу в Ухте. Впечатления остались классные. Играли команды Сыктывкарского госуниверситета, СЛИ, УГТУ и нашего медвуза. В некоторых играли уже будущие профессионалы, в том числе и футболисты «Новой генерации», поэтому для нашей команды главным было участие. Сейчас на велосипеде люблю покататься, на коньках, когда есть возможность, на лыжах бегаю.

Выскажу, наверное, не самую новую мысль, но спорт – это движение, движение – это жизнь, а значит, спорт – это жизнь. Поэтому занимайтесь спортом, обогащайте свою жизнь движениями, наполняйте ее позитивными эмоциями. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Ярослав СЕВРУК

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