Онлайн-лето под знаком «Мятной цапли»

Сотрудники молодежного центра Сыктывкара в рамках проекта «Мятная цапля» организовали летний лагерь для школьников. В связи с ограничениями из-за коронавируса проходит он в онлайн-режиме, но в этом организаторы видят плюс: на занятия в виртуальном «летнем лагере» при наличии интернета может попасть юный житель из любого уголка республики. О том, чему можно научиться в летнем лагере, «Республике» рассказал один из участников проекта – заведующий отделом досуговых программ молодежного центра Сыктывкара, инструктор по туризму Андрей Ситар.

Прежде всего собеседник издания объяснил, почему символом молодежного центра на просторах интернета стала выдуманная птица – мятная цапля. Когда началось обсуждение онлайн-проекта, сотрудники молодежного центра сочли, что официальное название учреждения не очень «сыграет» в интернете: по нашим временам оно недостаточно яркое и креативное. Поэтому для интернета решили подобрать необычный, привлекающий внимание, веселый символ с инициалами молодежного центра – «МЦ». Так в интернете и появилась «Мятная цапля».

Для людей, которые выступают в роли «вожатых» виртуального летнего лагеря, поначалу было непросто перестроить работу под онлайн-режим. Главной сложностью стало отсутствие ответной реакции слушателей.

– Мы привыкли работать с детьми, но когда твой «собеседник» – видеокамера, сложно понять, удастся ли заинтересовать ребенка, который будет смотреть этот мастер-класс на экране. Поэтому мы постарались уйти от самого простого формата видеолекций, подавать информацию максимально понятно и динамично, – объяснил Андрей Ситар.

В виртуальном летнем лагере школьники смогут найти мастер-классы, в ходе которых узнают, например, как сделать дома вулкан своими руками (и пусть не пугаются родители: огнедышащее чудо вполне безопасно). Также «Мятная цапля» предлагает научиться играть на гитаре, заняться личностным развитием. Хотя не забывают «вожатые» и о питании подростков. «Мятная цапля» научит, например, как приготовить пиццу в чашке: при этом мастер-класс ведет подросток, который комментирует каждый этап создания «кулинарного шедевра».

Андрей Ситар представляет мастер-классы по выживанию в дикой природе. В сложившейся ситуации, когда многие семьи вынуждены были отказаться от планов на летний отпуск, дети останутся дома и, не исключено, пойдут на поиски приключений в лес. А там и заблудиться несложно. Хотя мастер-класс о том, как выжить, если заблудился в лесу, будет полезен не только детям, но и взрослым – многие из них, отправляясь за грибами и ягодами без должной подготовки, потом добавляют работы спасателям, вынужденным разыскивать охотников за дарами природы в непроходимых дебрях.

Как рассказал Андрей Ситар, к необходимости создания проекта по выживанию именно в лесах Коми он пришел после своего первого неудачного туристического опыта. В студенческие годы, насмотревшись телепрограмм о путешествиях, Андрей с другом отправился в пятидневный поход. Вроде юные туристы экипировались по всем правилам, запаслись всем необходимым, но столкновения с «дикой» природой не выдержали.

Студенты пошли покорять туристический маршрут в Корткеросском районе. Шли из села Корткерос в село Маджа.

– Хотели срезать, пробирались через болото, заблудились. У нас кончилась вода, мы испытывали неимоверную жажду и чувствовали себя изможденными до предела, – рассказал собеседник. – Нам удалось добраться до Маджи, но продолжить маршрут мы не смогли. Сейчас, когда я уже семь лет руковожу туристическим клубом, маршрут кажется мне очень простым. Но тогда, когда мы ничего не знали о выживании, этот поход стал настоящим испытанием. Зато я понял, каких знаний и навыков мне не хватает, по-настоящему увлекся туризмом.

Андрей Ситар подчеркнул, что важно, заблудившись в лесу, суметь организовать ночлег, при необходимости развести костер, найти еду. Но самое главное в такой ситуации – не паниковать:

– С развитием цивилизации лес стал для нас чужой и опасной территорией. Но для наших далеких предков тот же лес был домом, который давал и крышу над головой, и тепло, и пищу. Если отказаться от установки «лес – это опасность», и знать обо всех возможностях, которые он предоставляет, можно выжить, даже оказавшись в чаще с пустыми руками.

Хотя собеседник «Республики» убежден, что никто не должен оказаться в лесу с пустыми руками. К любому, даже кратковременному походу в лес надо готовиться. Каждый искатель приключений (а также грибов, ягод, целебных трав и прочих даров природы) должен прихватить с собой компас, спички, запас еды, воды и теплую одежду. А также как минимум один мобильный телефон с полностью заряженной батареей.

Осторожность требуется не только в лесу, но даже во время пикника на опушке. Один из мастер-классов Андрея Ситара посвящен тому, как правильно разжечь костер и где можно это сделать, не опасаясь штрафа за нарушение введенного в Коми противопожарного режима. В этом видеоуроке турист со стажем не только показывает, как раздобыть дрова, не нанося ущерба природе, но и открывает тайну, которую знают далеко не все взрослые. Оказывается, дерево не горит. Пылает газ, который выделяется при нагревании дерева. Именно поэтому так сложно «зажечь» сырую древесину: чтобы нагреть до нужной температуры, дерево нужно сначала высушить. Другие секреты (и не только туристические) школьники смогут узнать в летнем лагере «Мятной цапли».

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Андрея Ситара