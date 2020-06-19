Защита для голосующих

В Коми идет распределение средств индивидуальной защиты, которые будут выдавать гражданам, пришедшим на голосование по внесению поправок в Конституцию страны. Как сообщила Избирательная комиссия республики, СИЗы уже получили 18 из 21 теризбиркомов региона.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции гражданам на входе в помещение для голосования будут выдавать одноразовые перчатки, маску и ручку для заполнения бюллетеня. Но кроме этого закуплены и другие товары, призванные сделать голосование безопасным: антисептики, распылители, термометры, сейф-пакеты, сигнальные ленты, специальные мешки для сбора отходов, дезинфицирующие салфетки, защитные экраны, хлорные таблетки, многослойные антибактериальные коврики и защитные халаты. Все это распределяется по территориальным избирательным комиссиям согласно количеству их членов и граждан, которые имеют право участвовать в голосовании (в целом по республике это свыше 660 тысяч человек).

– Работу по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию мы строим на рекомендациях ЦИК России и Роспотребнадзора. Правительство республики выделило дополнительные средства, и наша комиссия в кратчайшие сроки провела всю необходимую работу по заключению контрактов на поставку необходимых товаров и услуг. Всего поступило товаров объемом более 40 тонн, – рассказал председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.

По его словам, СИЗами обеспечат не только членов комиссий и граждан, пришедших в помещения для голосования, но и тех, кто решил изъявить свою волю на дому. В пакет, который привезут гражданину, кроме бюллетеня и заявления, будут положены ручка, маска, перчатки и антисептическая салфетка.

Анна ПОТЕХИНА

Фото avrora-maski.ru