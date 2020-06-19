В Коми выявили лучшие практики этнокультурного воспитания

34 дошкольные образовательные организации из 14 муниципальных образований – Воркуты, Сыктывкара, Печоры, Ухты, Ижемского, Княжпогостского, Корткеросского, Прилузского, Сосногорского, Сыктывдинского, Сысольского, Троицко-Печорского, Удорского и Усть-Куломского районов приняли участие в конкурсе поддержки дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиции.

Конкурс проводился в заочной форме. Всего было представлено 39 конкурсных материалов.

В номинации «Лучшая модель реализации этнокультурного содержания» победу одержал детский сад №43 Сыктывкара. Самым лучшим воспитателем в номинации «Духовно-нравственное воспитание на основе коми национальных традиций» признана Валентина Александренко из детского сада №1 «Сказка» поселка Югыдъяг Усть-Куломского района.

Победителями в направлении «Музей в детском саду» стали старший воспитатель Елена Гаранина и воспитатель Алевтина Бозукян из сыктывкарского детского сада №45 общеразвивающего вида.

В направлении «Детский сад и семья» лучшей признана воспитатель Косланского детского сада Удорского района Наталья Тимушева.

Победителем в направлении «Театр в детском саду» стала музыкальный руководитель детского сада №10 села Сизябск Ижемского района Надежда Чупрова (руководитель – Любовь Вокуева). А в номинации «Современные педагогические технологии реализации этнокультурного содержания» лучшими признаны воспитатели детского сада комбинированного вида деревни Пожня Сосногорского района Марина Ильина и Елена Николаева.

В направлении «Игра в процессе ознакомления детей с традициями коми народа» победила воспитатель детского сада села Летка Прилузского района Светлана Попова.

Галина ГАЕВА

Фото dfktxrf.ucoz.ru