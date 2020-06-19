Студентку наградили за спасение ребенка

Уроженка Койгородского района Яна Маравская получила медаль «За спасение погибающих на водах». Торжественная церемония награждения состоялась в среду в Главном управлении МЧС России по Республике Коми. Мероприятие было проведено с соблюдением всех мер предосторожности, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба МЧС Коми, героический поступок студентка Государственного института экономики, финансов, права и технологий Ленинградской области Яна Маравская совершила в прошлом году. В июле 2019 года девушка приезжала на летние каникулы в родной поселок Нючпас Койгородского района. 23 июля она вместе с сестрой Елизаветой отдыхала на берегу пруда, глубина которого достигает восьми метров. Прошлым летом жарких дней было очень мало. Вода в пруду прогрелась лишь у поверхности. Внизу же оставалась ледяной, поскольку на дне бьют подводные ключи.

На берегу пруда играли дети. В какой-то момент они прыгнули с деревянных мостков в воду. Одна из девочек стала тонуть. Яна, которая уже направлялась домой, услышала крики о помощи и быстро вернулась обратно. Увидев тонущую девочку, не раздумывая ни секунды, прыгнула в воду и вытолкнула уже ушедшего под воду ребенка на поверхность. Девочка вновь ушла под воду. Яна, уже потратившая много сил в холодной воде, повторно нырнула и стала искать ребенка. Время уходило, кислород в легких заканчивался. Вынырнув и глотнув воздуха, Яна в третий раз погрузилась под воду, нашла девочку и вытащила ее на поверхность, а затем на берег.

Своевременно сориентировавшись в опасной ситуации, своими самоотверженными и решительными действиями Яна Маравская спасла человеческую жизнь. За этот героический поступок приказом министра МЧС России девушка награждена медалью «За спасение погибающих на водах».

Награду студентке вручил начальник регионального управления МЧС Алексей Пархомович.

– Спасибо родителям Яны за то, что вырастили такого сознательного человека, настоящую гражданку своей страны. Этот случай в очередной раз доказал, что в Республике Коми живут отважные и неравнодушные молодые люди, которые готовы прийти на помощь всем тем, кто оказался в беде. Мы очень гордимся этим. От лица всех спасателей я говорю Яне огромное спасибо за этот достойный уважения поступок, – сказал Алексей Пархомович.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ГУ МЧС России по РК