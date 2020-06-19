Новоселье для фельдшеров

В нынешнем году в Ижемском районе построят пять фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2020-м в Коми в соответствии с адресной инвестиционной программой должно появиться 16 новых ФАПов.

По сообщению пресс-службы Ижемского района, ФАПы с жилым помещением для медработника построят в селах Брыкаланск, Сизябск, деревнях Диюр, Вертеп и Бакур. На это будет затрачено 55 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Но новые фельдшерско-акушерские пункты нужны еще в 13 ижемских населенных пунктах, старые уже находятся в аварийном состоянии. Сейчас ведутся подготовительные работы по межеванию земельных участков, где будут построены эти медучреждения. В частности, в апреле заключен договор о выполнении кадастровых работ для строительства ФАПов 13-ти земельных участков в деревнях Ласта, Картаель, Мошъюга, Малое Галово, Пильегоры, Чаркабож, Гам, Большое Галово, Чика, поселках Ыргеншар и Койю, селах Кельчиюр и Няшабож. Семь земельных участков уже поставлены на кадастровый учет. Также ведется работа по предоставлению земельного участка для строительства участковой больницы в селе Краснобор.

Анна АЯНОВА

Фото gov.karelia.ru