Правительство подготовит соглашение с профсоюзами

Исполняющий обязанности главы республики провел рабочую встречу с председателем Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» Людмилой Ляшенковой и председателем Общественной организации профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Владимиром Толмачевым. На встрече также присутствовал заместитель председателя правительства – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин.

Людмила Ляшенкова рассказала о деятельности профсоюзных организаций региона, предложив Владимиру Уйба провести, как только позволит эпидситуация, рабочую встречу с руководителями всех отраслевых профсоюзов республики и с участием министерств для того, чтобы детально обсудить вопросы взаимодействия и дальнейшего сотрудничества. Врио главы Коми предложение поддержал.

В ходе нынешней встречи основное внимание было уделено вопросам подготовки к заключению регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между правительством Коми, Федерацией профсоюзов республики и Союзом промышленников и предпринимателей республики на 2021-2023 годы.

В соглашении будут определены основные направления совместной деятельности органов исполнительной власти республики с профсоюзами и работодателями в части экономической политики, оплаты труда, содействия занятости жителей региона, создания условий и охраны труда, социальной защиты населения.

Сейчас проводится анализ аналогичных трехсторонних соглашений субъектов России, заключенных в 2019-2020 годах, на предмет выявления новых направлений совместной работы с профсоюзами и работодателями. Заключение соглашения запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года.

Людмила Ляшенкова поддержала предложение Владимира Уйба по введению нового механизма переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, который позволил бы снизить темпы оттока населения из республики, сократить очередь на переселение и увеличить объемы жилищного строительства. Она также предложила отдельно прописать в новом соглашении вопросы, касающиеся содействия молодежи в трудоустройстве и создания достойных условий для работы молодых специалистов.

– Полностью с вами согласен. Вопросы оттока молодежи и создания рабочих мест – это основной краеугольный камень. Мы этими вопросами, конечно же, будем заниматься, потому что без этого нет перспектив у республики, – подчеркнул Владимир Уйба. – Проект соглашения надо подготовить, как только мы согласуем все его пункты, подпишем и приступим к реализации.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru