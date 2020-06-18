Мастер-класс от Михаила Мартынова

Маэстро бокса Михаил Мартынов дал мастер-класс под проливным дождем в Кировском парке столицы Коми. Заслуженный тренер России, воспитавший бронзового призера Олимпийских игр Владимира Никитина, рассказал о том, как можно точно «всадить в печень» и не пропустить хитрый удар самому.

Тренировка прошла в рамках акции «Доступный спорт», которую во время самоизоляции запустила спортивная школа олимпийского резерва №2. По условиям акции известные спортсмены и тренеры выходят на открытые спортплощадки, демонстрируя не только личное мастерство, но и показывая, что в любом виде спорта есть масса несложных упражнений, доступных людям всех возрастов. Упражнения снимают на видео, а затем публикуют в группе республиканской СШОР №2 «ВКонтакте».

Михаил Мартынов проводил мастер-класс в Кировском парке, и прямо во время занятия полил сильный дождь. Невзирая на это, наставник не стал останавливать видеосъемку и невозмутимо продолжал давать советы, показывать различные удары. Вместе с ним тренировались и двое его воспитанников. Сначала заслуженный тренер России продемонстрировал ряд простых уклонов и ударов, которые, выходя в парк, может выполнять каждый в качестве спортивной зарядки. Затем вместе с юными боксерами показал и более сложные упражнения. Подрастающему поколению он ставил исполнение ударов, учил исполнять двоечки и умело уходить от опасных действий противника.

Из советов, которые дал спортсменам и любителям физкультуры Михаил Мартынов, можно выделить такие, как строгое соблюдение режима дня и питания, ведение дневника самоконтроля с данными о проведенной тренировке, результатах и самочувствии. Также немаловажно провести разминку, а на самой тренировке сохранять тело в тепле. По окончании тренировки принять душ, а перед уходом домой тепло одеться. План тренировки должен быть законом. Раз и навсегда нужно внушить себе, что тренировка состоится при любой погоде.

Мастер спорта СССР по боксу, многократный чемпион Коми Михаил Мартынов начал тренерскую карьеру с 1994 года, подготовил шестерых мастеров спорта, в том числе бронзового призера бразильской Олимпиады Владимира Никитина. В интервью «Республике» Михаил Мартынов называл Никитина уникумом, отмечая, что «такие ребята в тренерской карьере могут быть лишь раз». Сейчас Никитин выступает на профессиональном уровне. В своем крайнем бою в декабре прошлого года решением судей он уступил ирландцу Майклу Конлану в десятираундовом поединке, который прошел в Нью-Йорке.

Ярослав СЕВРУК

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