Ухтинец сыграет за сборную России по кибербаскетболу

С 19 по 21 июня пройдет первый международный турнир среди национальных команд по виртуальному баскетболу. Официальные соревнования состоятся под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). Благодаря успешным выступлениям на внутрироссийском уровне место в составе сборной страны на этом турнире завоевал Денис Тимонин из Ухты.

В период пандемии многие федерации ищут новые способы для поддержания интереса к своим видам спорта. Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) стало активно развивать кибернаправление игры задолго до глобальных мировых потрясений. Уже в феврале этого года отечественное министерство спорта официально признало кибербаскетбол видом спорта. Чемпионаты среди виртуозов компьютерных баталий регулярно проходят еще с прошлого года, а с 2020-го в них стали принимать участие даже реальные звезды баскетбола. Например, в апреле, сидя в самоизоляции, в чемпионате России поучаствовал игрок национальной сборной страны и краснодарского «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин. Правда, попав в плей-офф, доиграть в чемпионате баскетболист-профи не сумел: помешали проблемы с интернетом, и победу присудили участнику, который вел в счете на момент их возникновения.

FIBA Esports Open 2020 – международный турнир, в котором сыграют 17 стран. Соревнования пройдут на платформе PS4 по игре NBA 2k20. Трансляция матчей будет идти на всех интернет-платформах FIBA. Каждая команда состоит из семи игроков (пять на площадке, двое запасных). Состав сборной России опубликован на сайте РФБ. Денису Тимонину 31 год, и в этой команде он является самым старшим игроком. Однако капитаном назначен 27-летний москвич Дмитрий Ильин. Тренировки и товарищеские матчи у команды проходят каждый день. Место в составе сборной ухтинец завоевал, успешно выступая на уровне России. Не так давно он стал вторым, играя за команду CSKA 2K во всероссийском чемпионате по интерактивному баскетболу 3х3 BingoBoom. Из той команды в состав сборной России попали сразу три игрока. Помимо Дениса Тимонина и Дмитрия Ильина это еще и 30-летний Александр Николаиди из Геленджика.

Ярослав СЕВРУК

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