«Пичугинцев» будут судить присяжные

10 июля по итогам предварительного слушания Верховный суд республики принял ряд решений, касающихся рассмотрения уголовного дела организованной преступной группировки «Пичугинская», члены которой обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Коми и Архангельской области.

Обвиняемые заявили ряд ходатайств, в том числе о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Верховный суд республики принял решение о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Коми, назначено закрытое судебное заседание на период формирования коллегии присяжных заседателей и в части исследования сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, в остальной части судебное заседание будет открытым.

Напомним, к уголовной ответственности по делу группировки Пичугина привлечены 18 человек. Из материалов уголовного дела следует, что в 1992-1994 годах хорошо известный в криминальных кругах Юрий Пичугин создал в Коми преступную группу для совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды. К участию в ОПГ он привлек ранее судимых граждан, спортсменов, а также людей, проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органов.

Участники преступной группы изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения личной безопасности бизнесменов и охраны их имущества от противоправных посягательств. Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу. Также «общак» пополнялся за счет совершения различных преступных действий: мошенничеств, краж, грабежей.

Для членов организованной преступной группировки существовали единые нормы поведения, система санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Группировка имела присущие преступному сообществу иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий.

На вооружении участников преступного сообщества был значительный арсенал оружия и боеприпасов. По версии следствия, лидерами и участниками группы совершено шесть убийств и одно покушение на убийство. Так, в январе 2005 года во дворе одного из домов Сыктывкара в предпринимателя, не возвратившего долг, было произведено не менее шести выстрелов. С огнестрельными ранениями груди потерпевшего доставили в больницу, где через месяц он скончался.

В мае 2005 года участники преступного сообщества расправились с бывшим «коллегой», который противопоставил себя руководству ОПГ, не исполнял указания ее лидеров и хотел выйти из ее состава. Мужчина был застрелен в подъезде дома в Усинске.

В августе 2005 года на территории Човского промузла Сыктывкара выстрелом в голову убит ранее неоднократно судимый мужчина, рассказавший сотрудникам правоохранительных органов о мошеннических схемах, которые реализуют участники группировки.

В сентябре 2005 года жертвой участников банды стал директор частного охранного предприятия. На основании его показаний в свое время был осужден Юрий Пичугин и еще несколько участников преступного сообщества. Мужчину застрелили в Сыктывкаре возле дома по улице Первомайской.

В июне 2010 года был похищен и убит один из участников группировки, к которому у лидеров банды накопились претензии.

При разделе сфер влияния преступных группировок в сентябре 2012 года в городе Котласе в автомобиле был застрелен один из криминальных авторитетов Архангельской области. В салоне также находился пассажир, он был ранен в живот, но выжил.

Деятельность преступного сообщества пресечена в феврале 2017 года.

В отношении троих участников ОПГ уголовные дела были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. Эти люди приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении остальных лидеров и участников преступного сообщества начнется в Верховном суде Коми 2 июля.

Ирина СМИРНОВА

Фото lenoblast.bezformata.com