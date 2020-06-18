Лето с «Народным бюджетом»

В Коми начались работы по проектам «Народного бюджета» – летняя теплая погода позволяет проводить благоустройство территорий, наружный ремонт зданий, приводить в порядок дороги и тротуары.

В Визинге началась реставрация фасада Музея истории и культуры Сысольского района. Учреждение находится в одноэтажном деревянном здании 1997 года постройки, и его техническое состояние уже не блестящее: рассохлись оконные переплеты, облупилась краска на стенах и решетках окон. Ремонт здания не только улучшит его внешний вид, но и предупредит дальнейшее разрушение объекта культурного наследия нашего региона.

В селе Гам Усть-Вымского района тоже реализуют культурный проект. Этим летом здесь будет благоустроена территория вокруг исторического здания – второклассной школы, где учился Питирим Сорокин, будущий всемирно известный социолог. Как написала на своей странице «ВКонтакте» руководитель администрации района Галина Плетцер, само здание, в котором сейчас располагаются Дом культуры и музей, было капитально отремонтировано ранее, а в прошлом году на сходе местные жители решили, что нужно обустроить прилегающую территорию: проложить аллею и дорожки, установить наружное освещение, скамейки, сделать клумбы.

В сыктывкарском поселке Верхний Чов началось благоустройство территории центра досуга и кино «Октябрь», здесь появятся деревья с ограждающими конструкциями, цветники, скамейки, урны, ограждение, информационный стенд, дорожки, выложенные тротуарной плиткой.

Традиционные летние ремонты идут в разных школах республики, в некоторых из них часть работ проводится за счет средств «Народного бюджета». Например, в средней школе №1 Емвы благодаря инициативному бюджетированию в 14 классах будут новые окна, ремонтные работы должны завершиться до начала сдачи ЕГЭ. 27 оконных блоков заменят в этом месяце в школе имени Ивана Морозова в селе Межадор Сысольского района. А в Усть-Куломском районе по линии «Народного бюджета» появились средства на замену кровли Шэръягской школы и ремонт полов и стен в школе в райцентре.

Кроме того, в Усть-Куломском районе, по сообщению пресс-службы администрации муниципалитета, обустраивают обелиски воинам Великой Отечественной в селе Парч и деревне Лебяжск, на месте обветшавших демонтированных сооружений должны появиться новые монументы и ограды, вокруг будет уложена тротуарная плитка.

Параллельно инициативные жители городов и районов проводят собрания, где обсуждают проекты, которые нужно запустить в будущем. Четыре заявки от Коми в этом году поданы на всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования. Это вуктыльский проект «Славная банька», призванный решить проблему отсутствия общественной бани в этом городе, проект создания ресурсного медиацентра для детей в Сосногорске (на базе «Дома детского творчества»), проект реконструкции обелиска в сыктывдинском селе Ыб и проект создания мини-технопарка «Город будущего» в Усинске. Первый тур с интернет-голосованием граждан проводится до 15 июля, дальше из 25 проектов, набравших максимум голосов, комиссия выберет три лучших, им достанутся премии в сто тысяч рублей. У Коми уже есть опыт победы в этом конкурсе – в 2017 году награда досталась вуктыльскому проекту проведения этнофестиваля «Обряды народов Республики Коми» в селе Подчерье.

Анна ПОТЕХИНА

Фото «Княжпогостских вестей», budget4me.ru