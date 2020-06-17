Владимир Уйба поручил построить в Мордино амбулаторию

Врачебную амбулаторию в селе Мордино Корткеросского района планируют построить по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Здание амбулатории сгорело в феврале 2019 года. Сейчас лечебное учреждение располагается в здании администрации сельского поселения. Чтобы обеспечить работу процедурного кабинета, кабинетов приема терапевта и педиатра, фельдшера скорой помощи, сотрудникам приходится самим носить воду. В помещениях стоят умывальники с подогревом.

Сегодня в Мордино нет терапевта. Молодые специалисты отказываются ехать в село из-за отсутствия условий для работы и благоустроенного жилья. Между тем амбулатория обслуживает почти полторы тысячи человек.

Медико-техническое задание на строительство врачебной амбулатории в селе Мордино уже подготовлено, документы направлены в министерство здравоохранения Коми. Для строительства необходимо, чтобы объект был внесен в адресную инвестиционную программу республики.

В ходе рабочей поездки в Корткеросский район учреждение здравоохранения посетил исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Он отметил, что проблему с амбулаторией в селе Мордино надо решать через федеральную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения».

– Есть понимание, что можно спроектировать и поставить здесь повторно применяемый проект амбулатории, – заявил и.о. главы Коми. – Если все сработают оперативно, то в этом году можно выйти на привязку и заказ амбулатории.

Владимир Уйба поручил администрации сельского поселения «Мордино» определиться с земельным участком для строительства объекта, а министерству здравоохранения решить вопрос по обеспечению учреждения врачом-терапевтом, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru