Коми перешла на второй этап снятия ограничений

С 17 июня на территории республики за исключением Воркуты и Усинска начинается второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Как пояснил и.о. главы Коми Владимир Уйба в очередном выпуске ответов на вопросы жителей региона, пока это элементы снятия ограничений: разрешается работа летних веранд при стационарных предприятиях общественного питания, организация сельскохозяйственных ярмарок, оказание образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств.

– Кроме того, мы разрешаем работу библиотек, правда, там в отличие от магазинов непродовольственной сферы норма не два, а четыре квадратных метра на человека. Здесь мы ужесточаем норму, потому что в библиотеке человек может проводить большее количество времени, зона социального расстояния должна быть больше, – добавил руководитель региона.

Все эти разрешения будут действовать при условии строжайшего соблюдения санитарных правил. Как отметил Владимир Уйба, будут очень жесткие требования, в частности, по обработке посуды на предприятиях общепита. Вопрос о снятии других ограничений будет рассмотрен 30 июня.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru