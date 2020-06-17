В Воркуте созданы дополнительные койки для больных коронавирусом

По состоянию на 17 июня в Коми лабораторно подтвержден 2491 случай заболевания COVID-19. За сутки добавились 54 новых факта. Выздоровел 1101 человек. На фоне положительных изменений в борьбе с коронавирусом на всей территории республики зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в Воркуте и Усинске.

По итогам поездки в Воркуту исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба поставил задачу обеспечить город достаточным количеством госпитальных коек для лечения больных коронавирусом.

Для того чтобы полностью купировать процесс дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, принято решение увеличить коечный фонд с большим запасом и дать возможность людям из группы риска находиться в обсерваторах под пристальным наблюдением врачей.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Коми, 100 дополнительных коек развертываются в спорткомплексе «Арктика», они предназначены для больных с легким течением заболевания и выздоравливающих. Пока эти койки остаются в резерве на случай роста количества госпитализируемых. В общей сложности в Воркуте будет развернуто свыше 360 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.

По распоряжению Владимира Уйба в Воркуту из Сыктывкара направят медицинский десант – до 50 специалистов, имеющих опыт успешного лечения больных коронавирусом. 24 специалиста уже прибыли, остальные присоединятся к коллегам в ближайшее время. Также в Воркуту направлен дополнительный комплект медоборудования, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, в том числе новый противовирусный препарат «Фавипиравир», который Республика Коми получила в числе первых среди других субъектов Федерации.

– Ситуация находится под контролем, – заявил Владимир Уйба.

Людмила ВЛАСОВА

Фото deita.ru