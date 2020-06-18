Вахтовиков защищают от COVID-19

Эксперты полагают, что рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Коми в мае и июне напрямую связан с перемещениями граждан, в том числе вахтовиков. Крупные промышленные компании, которые ведут деятельность в Ухтинском районе, заранее приняли меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, изменив для этого график и систему вахтовой работы.

Общей схемы, регламентирующей действия на промышленных производствах во время эпидемии, пока нет. Каждая компания разрабатывает свою программу противодействия распространению коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Есть в них общие моменты – это использование средств индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов на рабочем месте, медицинский контроль состояния рабочих, недопуск к работе людей с признаками заражения. Но на каждом предприятии – в зависимости от вида деятельности – есть свои специфические требования.

Одним из первых в республике включилось в работу по проведению антиковидных мероприятий АО «Транснефть-Север». На объектах предприятия антикоронавирусная программа действует с марта. Уже 20 марта в обществе был создан оперативный штаб для разработки и своевременной реализации противоинфекционных мероприятий. Но первые меры противодействия распространению COVID-19 были приняты еще раньше. Например, с 6 марта компания временно изменила вахтовый режим работы. Для сотрудников общества и подрядных организаций продолжительность вахты теперь составляет 180 дней. Соответственно, работникам, находящимся на междувахтовом отдыхе, его продолжительность также была продлена до трех месяцев.

Сотрудники, прибывающие для работы на вахтовых станциях из других регионов России, в соответствии с санитарными требованиями помещаются на 14-дневный карантин в специально созданный обсерватор. Он находится в восемнадцати километрах от Ухты на изолированной базе учебного центра АО «Транснефть-Север». Как подчеркнула начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Ухте, главный санитарный врач города Александра Повалишина, расположение обсерватора в отдельном здании вдали от города позволяет полностью исключить контакты приезжих с местными жителями, возможность нарушения режима карантина.

В совокупности принятые меры дали возможность предприятию 15 июня безболезненно провести перевахтовку. На замену рабочим, которые трудились с 15 марта, вышли их коллеги – в основном это жители Коми.

Начальник смены №1 НПС «Сыня» Усинского РНУ Александр Кольцов, прибывший на обсервацию в Ухту, поделился с журналистом «Республики» впечатлениями от жизни в условиях карантина:

– Мы обеспечены всем необходимым, живем в двухместных комнатах, за нами наблюдают медики. Не теряем времени даром и проходим дистанционное обучение. Для обучения в нашей комнате стоят моноблоки с выходом в интернет. Преподаватели в режиме реального времени проводят для нас обучение, нас ничего не отвлекает от учебного процесса и подготовки к экзаменам. Все мы понимаем, что карантин в обсерваторе – прежде всего в наших интересах. Вынужденный двухнедельный «отдых», который к тому же будет и оплачен, позволит выявить уже инфицированных людей. Их изолируют и начнут лечение, а значит, они не завезут болезнь на вахту, не заразят окружающих.

Как пояснили в АО «Транснефть-Север», период обязательной четырнадцатидневной изоляции в обсерваторе подлежит оплате исходя из дневной тарифной ставки с учетом районного регулирования заработной платы. Кроме этого, за каждый день пребывания в обсервации работникам выплачивается надбавка за вахтовый метод работы. Те работники, которых можно было перевести на «удаленку», работают дома. Сейчас на производственных объектах АО «Транснефть-Север» проводятся только плановые работы, техническое обслуживание и ремонт оборудования.

В беседе с журналистом «Республики» главный врач Ухтинской больницы Магомедхабиб Рамазанов рассказал, что в Ухтинском районе случаи выявления коронавирусной инфекции среди вахтовиков единичны. Ухтинская горбольница принимает пациентов не только из города, но и из близлежащих районов. Сейчас в городе всего 24 пациента с диагнозом COVID-19, шестнадцать из них находятся на лечении в больнице, а восемь лечатся дома на строгом домашнем карантине. 37 человек уже выздоровели. По мнению медика, в Ухте массового распространения коронавирусной инфекции удалось избежать благодаря комплексу мер, которые заранее приняли администрация города и руководители промышленных предприятий.

– К вопросу по нераспространению коронавирусной инфекции городские предприятия подошли очень серьезно, АО «Транснефть-Север» является надежным и социально ответственным работодателем. Строгое соответствие организации работы вахтовым методом всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и предписаниям Роспотребнадзора позволило не допустить контактов с жителями города сотрудников с выявленным вирусным заболеванием и его дальнейшего распространения, – отметил руководитель администрации Ухты Магомед Османов.

Программа противодействия распространению коронавирусной инфекции позволяет вовремя выявить заболевших, своевременно госпитализировать их в Ухтинскую городскую больницу №1 и предотвратить увеличение числа инфицированных.

Людмила ВЛАСОВА