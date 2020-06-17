Регоператору компенсируют часть расходов

Почти 163 миллиона рублей в качестве компенсации выпадающих доходов получит из республиканской казны в течение 2020-2022 годов региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ухтажилфонд». Такое решение с некоторыми принципиальными оговорками приняли депутаты Госсовета на июньской сессии.

Закон «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми» был принят во втором чтении. На майском сессионном заседании его перенесли на июнь именно из-за сомнений депутатов в обоснованности тарифов регоператора. Они предложили подробнее изучить деятельность «Ухтажилфонда», который, по мнению парламентариев, «за полтора года так и остался простым перевозчиком мусора и ничего не делает для снижения затрат».

Полемика продолжилась на июньском заседании. Как отметил глава фракции «Единая Россия» Сергей Усачев, помощь региональному оператору, конечно, нужна, но и сама организация должна меняться. Нужно провести работу по снижению издержек, оптимизировать расходы, связанные с деятельностью, развивать с минприроды госпрограмму в области обращения с отходами, увеличивать количество полигонов, установить четкие тарифы на мусор, которые не должны регулярно расти.

– Населению нужно видеть, что эти деньги идут на улучшение деятельности по сбору мусора и снижение тарифов. Тогда ситуация начнет меняться, как и отношение к регоператору. Если мы такой работы не увидим, если не будет прогресса, то в следующий раз поддержки Государственного Совета может не быть, – заявил парламентарий.

Представители других фракций тоже были с таким мнением солидарны, указав на высокую составляющую в тарифе расходов на бензин, на переполненность действующих полигонов и на то, что люди отказываются платить за вывоз мусора, поскольку такая услуга не оказывается.

Депутат Александр Гайворонский заметил, что отходами и помойками в стране никогда серьезно не занимались, поэтому нужны не временные, а долговременные решения. Это компетенция правительства, исполнительной власти, без этого любой регоператор не справится.

– Поэтому большая просьба к профильному министерству: вот такие предложения все сложнее и сложнее будет реализовывать через решения Госсовета, через прямое финансирование, – обозначил проблему депутат.

Но в данный момент поддержать законопроект было необходимо во имя населения – чтобы не увеличивать тариф до экономически обоснованного. В итоге в текущем году регоператору республиканская казна компенсирует 42,6 миллиона рублей, в 2021-м – 59,6 миллиона, в 2022-м – 60,3 миллиона рублей.

Всего же ресурсоснабжающим организациям, применяющим льготные тарифы для населения, бюджетных организаций и малого бизнеса за водо– и теплоснабжение, а также водоотведение, компенсируют потери от недополученных доходов в размере порядка 400 миллионов рублей.

Галина ВЛАДИС

Фото new.ugfond.ru