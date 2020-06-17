Парад Победы перенесли на сентябрь

24 июня в Коми не пройдет Парад Победы: из-за опасности распространения коронавируса мероприятие пока перенесли на сентябрь. Подобные решения приняли и в ряде других субъектов России.

О переносе парада и.о. главы Коми Владимир Уйба сообщил во время видеообращения к жителям республики вечером 15 июня.

– Мы приняли непростое решение, мы не будем проводить парад в Сыктывкаре 24 июня. Основная причина в том, что на такое большое мероприятие соберется очень много народа. После массового стечения людей мы прогнозируем вспышку заболеваемости коронавирусом, – пояснил руководитель региона. – Делать этого нельзя еще и потому, что основные участники, виновники торжества, это наши дорогие ветераны. Подвергать их жизнь опасности мы не имеем права. А без них это не Парад Победы. Поэтому оставляем за собой такое право, надежду и желание провести парад в сентябре, после того как уровень заболеваемости снизится.

16 июня стало известно, что парады также отменили в ряде других городов России. В частности, на эти меры пошли в Ярославле, Пскове, Вологде, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Якутске. Член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко в комментарии РИА Новости назвал такое решение разумным, поскольку в приоритете здоровье граждан, а жители городов, где праздничные мероприятия 24 июня не состоятся, смогут посмотреть по телевизору Парад Победы на Красной площади в Москве.

Анна ПОТЕХИНА

Фото из архива «Республики»