Депутаты вступились за жителей Печоры и Усть-Лыжи

Госсовет Коми направил обращение в правительство России о защите социальных прав жителей Печоры и села Усть-Лыжа Усинского района. Из-за своевременно не внесенных в федеральный закон поправок местным жителям – мужчинам в возрасте 55 лет и женщинам 50 лет – для досрочного назначения пенсии по старости необходим 20-летний трудовой стаж. Тогда как всем другим жителям Крайнего Севера достаточно отработать 15 лет.

Эта проблема «с бородой». Печорский район был отнесен к районам Крайнего Севера с 1992 года, а Усинский – с 1983 года. Но в этот список почему-то не были включены город Печора и расположенное в Усинском районе село Усть-Лыжа. Много лет они оставались местностями, приравненными к районам Крайнего Севера. Когда наконец в 2008 году это недоразумение было исправлено, жители Печоры и Усть-Лыжи приобрели право на все полагающиеся для северян гарантии и компенсации. Но правовой пробел и несправедливость остались потому, что необходимые изменения не были внесены в федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». То есть периоды работы в Усть-Лыже и Печоре при определении права на досрочное пенсионное обеспечение по старости по-прежнему учитываются как работа в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. В итоге для назначения досрочной пенсии их стаж должен быть на пять лет больше.

В своем обращении в правительство России депутаты Госсовета Коми указали, что вопрос восстановления социальной справедливости не раз поднимался республикой в органах федеральной власти. В 2012 году в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, однако по результатам рассмотрения в первом чтении в апреле 2014 года был отклонен. Сейчас парламентарии Коми надеются быть услышанными.

Еще одно обращение касается выплаты процентной надбавки к зарплате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Речь идет о молодежи в возрасте до 30 лет, если они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет.

«Поскольку на сегодняшний день одной из демографических тенденций северных территорий России является значительный миграционный отток молодежи, расширение трудовых гарантий для лиц моложе 30 лет особо актуально», – говорится в направленном в правительство России обращении.

Галина ВЛАДИС

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