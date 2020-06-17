В республике утонули трое подростков

Автор: Редактор 17.06.2020

Днем 16 июня двое мальчиков в возрасте 13 и 14 лет утонули в реке Вычегде в районе деревни Важкуръя Корткеросского района. Днем ранее в реке Мезень в районе поселка Усогорск утонул 14-летний мальчик. Оба трагических происшествия случились в необорудованных для купания местах.

По информации прокуратуры Коми, в поселке Усогорск двое подростков пошли на берег реки, решили поплавать, но начали тонуть. Одного из детей спасли очевидцы происшествия, второй погиб.

Тела двух подростков, утонувших в Вычегде, ищут сотрудники МЧС и полиции. К поисковым работам привлечено 28 человек и 10 единиц техники. Сотрудники регионального следственного управления СК России проводят доследственную проверку по факту гибели детей в Корткеросском районе. Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы трагедии, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

По поручению прокурора Республики Коми прокуратуры Удорского и Корткеросского районов проводят проверки полноты мер, принимаемых органами местного самоуправления для обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Аналогичные проверки поручено провести прокурорам всех городов и районов. При наличии оснований по их итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ГУ МЧС России по РК

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