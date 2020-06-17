В Корткеросском районе начали подготовку к отопительному сезону

Во вторник в ходе рабочей поездки в Корткеросский район исполняющий обязанности главы Коми посетил Центральную котельную села Корткерос, проверив ход подготовки района к отопительному сезону.

Районный филиал АО «Коми тепловая компания» оказывает услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению, осуществляет деятельность в 13 населенных пунктах. На балансе филиала 15 котельных.

По данным директора предприятия Николая Забоева, прошедший осенне-зимний сезон система прошла без сбоев, котельные отработали в безаварийном режиме.

Уже начата подготовка к новому отопительному сезону. Нынешним летом на объектах «Коми тепловой компании» будет заменено шесть котлов, два котла капитально отремонтируют. В районе будет установлено пять новых водоочистных станций. Объемные работы планируются по обновлению различных коммуникаций – будет заменено порядка полутора километров сетей различного значения.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru