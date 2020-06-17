В УФСИН новый начальник

11 июня приказом ФСИН России временно исполняющим обязанности начальника республиканского управления ФСИН России назначен полковник внутренней службы Дмитрий Коновалов. 16 июня врио руководителя регионального ведомства познакомился с личным составом управления

и провел первое рабочее совещание.

В ходе совещания обсуждались результаты оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности УФСИН. Дмитрий Коновалов акцентировал внимание подчиненных на безусловном соблюдении сотрудниками законности при выполнении служебных обязанностей, необходимости укрепления кадрового состава ведомства, обозначил планы на перспективу.

По информации пресс-службы УФСИН, Дмитрий Коновалов родился 27 марта 1967 года в поселке Отрада Орловской области. В уголовно-исполнительной системе работает с 1997 года. Последнее место работы – начальник УФСИН России по Камчатскому краю.

Ирина СМИРНОВА

Фото ГУ МЧС России по Коми