Врачи на передовой

В республике подвели итоги конкурса «Лучший врач». В числе девятнадцати победителей этого конкурса два врача Республиканской инфекционной больницы – инфекционист Дмитрий Киршин и анестезиолог-реаниматолог Иван Глух. С наступлением пандемии работа врачей «инфекционки» стала передовой линией фронта. О своих трудовых буднях победители профессионального конкурса рассказали «Республике».

Дмитрий Киршин на вопрос, почему он в свое время выбрал одну из наиболее опасных медицинских специализаций, ответил, что был тогда достаточно молод и не думал об опасностях:

– Большую роль в этом выборе играли интерес и профессиональное любопытство. Профессия инфекциониста хороша еще и тем, что здесь, как ни в какой другой отрасли медицины, видишь результат своей работы. Когда мама с ребенком выписывается с улыбкой на лице – это здорово.

По словам собеседника издания, сталкиваться с такими заболеваниями, как тиф или холера, принятыми сегодня считать побежденными, ему не приходилось, хотя коллеги рассказывали о единичных случаях, с которыми им пришлось иметь дело. Но наметившаяся в последние годы тенденция отказа от прививок тревожит медиков, так как ничего более действенного, чем вакцинация, в борьбе с инфекциями пока не придумано.

– Сейчас корь начала напоминать о себе. В стране есть такая проблема. У нас, к счастью, пока случаев заболевания корью не выявлялось, но в соседней Архангельской области они уже были, – рассказал врач. – А причина – отказ от вакцинации. Родители стали отказываться делать детям прививки. Я как инфекционист только за прививки. Любая новая вакцина – это, конечно, всегда немного страшно. Но если прошла апробация, проверка временем и вакцина работает, то почему бы ее не внедрять? Конечно, с коронавирусом, как и с другими, уже побежденными сегодня инфекциями, это будет не так просто и быстро. Но взяли же грипп на контроль, думаю, справимся и с коронавирусом.

Что касается коронавирусной инфекции, по словам Дмитрия Киршина, пока говорить что-то конкретное о ней сложно. Болезнь совершенно новая, и потому никто не может сегодня спрогнозировать течение эпидемии в целом, так же как невозможно сказать, могут ли быть какие-то отдаленные последствия у тех, кто эту болезнь перенес.

Первый пациент с COVID-19 – студент СГУ из Ирана – поступил в инфекционную больницу в середине марта.

– Когда первый пациент появился, мы поняли, что началось и у нас, – пояснил врач.

Заболевший переносил болезнь легко, конкретных жалоб не имел. Просто он приехал из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и был закрыт на карантин, во время которого и выявили заболевание. Но последующие пациенты были более тяжелые, к концу марта эпидемиологическая ситуация в Сыктывкаре приняла серьезные формы.

– Не все категории населения болеют тяжело. Даже люди преклонного возраста, несмотря на то что входят в группу риска, далеко не всегда болеют тяжело, – отметил Дмитрий Киршин. – Некоторые из них вообще являются просто носителями, но у пожилых риск осложнений все же выше.

В условиях пандемии врачам инфекционной больницы приходится работать в режиме повышенной готовности, буквально жить в больнице. Сам Дмитрий Киршин, как и все врачи, контактирующие с больными коронавирусом, с 27 марта не живет дома. Несмотря на ежедневный такой контакт, ему и его коллеге Ивану Глуху удается избежать заражения. Сейчас в стационаре на лечении находится более ста человек с диагнозом COVID-19. Среди них – как тяжелые больные, так и те, кто переносит заболевание в легкой форме.

– Если невозможно человека изолировать дома, то его кладут в больницу. К счастью, пока возможности больницы позволяют изолировать и легких больных тоже, – пояснил Дмитрий Киршин.

По словам врача, сказать, что Сыктывкар уже переболел, нельзя: ситуация пока остается тревожной. Но, если не расслабляться, к концу июля – к августу вспышка угаснет. Однако к сентябрю поднимется новая волна. И пока 60-70 процентов населения не проконтактирует с этим вирусом, он будет давать вспышки.

Дмитрий Киршин окончил лечебный факультет Коми филиала Кировской государственной медицинской академии в 2007 году. После прохождения интернатуры с 2008 года по настоящее время работает врачом-инфекционистом, а с 2014 года – в должности заведующего отделением кишечных инфекций Республиканской инфекционной больницы. За время работы зарекомендовал себя как грамотный, квалифицированный специалист, владеющий всеми необходимыми в работе врача-инфекциониста теоретическими знаниями и практическими навыками. За заслуги в области здравоохранения награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Коми.

И все же, несмотря на то что вирус только временно затаился, тревожиться врач-инфекционист не рекомендует и советует просто при первых же признаках заболевания обращаться за медпомощью, укреплять иммунитет, сохранять масочный режим и гигиену рук при посещении общественных мест.

– Психологически, конечно, это тяжело – все время жить в напряжении. Но сейчас это вынужденная необходимость, – подчеркнул Дмитрий Киршин.

О победе в конкурсе профмастерства собеседник издания рассказал, что участвует в нем уже второй год и «ничего такого экстраординарного не сделал»:

– Я просто с удовольствием хожу на свою работу, люблю своих пациентов и свой коллектив. Конечно, работы много: это и дежурства, и работа со студентами, и тяжелые клинические случаи. Приходится постоянно учиться, ездить на семинары. Надеюсь, чего-то еще достигну в будущем.

Работа врача инфекционной больницы уникальна тем, что в ней нет деления пациентов на возрастные категории. Здесь лечат всех – от новорожденных до пожилых. Но, видимо, потому, что дети всегда наиболее восприимчивы к инфекциям, именно они обычно составляют почти 80 процентов пациентов «инфекционки». Анестезиолог-реаниматолог Иван Глух приходит на помощь в самых сложных критических ситуациях, когда, например, у пациента серьезно нарушена дыхательная функция или плохо справляются почки.

По словам Ивана Глуха, в сравнении с тем, что было в марте-апреле, сейчас состав поступающих больных помолодел: в основном это люди среднего и молодого возраста, дети, беременные женщины.

Также сейчас поступают уже не такие крайне тяжелые больные, как это было в апреле. Потому что основная часть тех, кто должен был переболеть, уже переболела: это пожилые и с ослабленным иммунитетом люди. Этот вирус достаточно восприимчив и устойчив во внешней среде, как ветрянка, которой переболевает большая часть населения. Поэтому первыми заболели те, у кого иммунитет низкий. И болели тяжело.

Из-за большого притока пациентов в период пандемии пришлось мобилизовать кадровый ресурс, привлекать специалистов из других медучреждений.

Иван Глух – врач высшей квалификационной категории, двенадцатый год работает в отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканской инфекционной больницы. Под его руководством организовано внедрение в практику новых методов и схем применения аппаратуры и медикаментозных средств: режимы управляемой и вспомогательной инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких, освоение современных аспектов мониторинга витальных функций, протокол нутритивной поддержки, современные методы сердечно-легочной реанимации. С учетом клинических рекомендаций и порядков Иван Глух проводит структурирование алгоритмов специализированной помощи больным, нуждающимся в интенсивной терапии, организует и совершенствует профилактику госпитальной инфекции. Доктор также ведет очно-заочную консультативную помощь городским и районным медицинским организациям, проводит клинические разборы и экспертизы случаев, представляющих затруднения в проведении постсиндромной интенсивной терапии, участвует в консилиумах. Много времени уделяет наставничеству в работе с ординаторами, интернами, медицинскими сестрами-анестезистами.

– В смысле взаимовыручки у нас все хорошо. Наши коллеги помогали нам не только кадрами, но и в оснащении материально-технической базы: мы получали аппаратуру соседних реанимаций. Позже пришло новое оборудование, в том числе ИВЛ, мониторы слежения, – рассказал врач.

На вопрос, существуют ли уже какие-то испытанные, наиболее эффективные способы лечения коронавирусной инфекции, Иван Глух ответил, что, поскольку это заболевание новое и еще не изученное, какой-то метод лечения выделить трудно. Применяется комплексное симптоматическое лечение, врачи экспериментируют также и со старыми испытанными методами. К примеру, лежание на животе в случаях проблем с дыханием применялось и раньше, но у больных коронавирусом эта позиция наиболее благоприятно влияет на дальнейший прогноз. Из нового, кроме рекомендованных Минздравом России препаратов, это гелиокс-терапия – вдыхание смеси гелия с кислородом. Однако утверждать, что это панацея от осложнений, тоже пока нельзя.

– Время покажет, какой способ лечения будет наиболее эффективным, а пока наш главный помощник – иммунитет самого больного, – подытожил Иван Глух.

Галина ГАЕВА

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