Дорогие жители Республики Коми!

Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем России!

Наша страна обладает уникальными возможностями для развития, славными традициями и богата талантливыми людьми. Мы дорожим созданным нами благополучием, высоко ценим возможность строить смелые планы и уверенно воплощать их в жизнь. Каждый россиянин твердо знает, что сила большой, многонациональной страны – в умении трудиться ради ее процветания, в единстве и согласии народа, а также в способности слышать и понимать друг друга.

Жителей Республики Коми всегда отличали трудолюбие, целеустремленность и патриотизм. Убеждена, что, только объединив усилия, мы сможем преодолеть все вызовы времени и реализовать значимые проекты для развития потенциала нашей малой родины.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра, достижений во имя России!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми