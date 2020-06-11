Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

12 июня ровно 30 лет тому назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. День России всегда будет символом национального единения, гражданского мира и согласия.

Это праздник для всей нашей большой страны – государства с многовековой историей, богатейшей культурой, крепкими традициями, сильными духом, энергичными и талантливыми людьми. Во все времена граждан России всех национальностей объединяли любовь и уважение к своей земле, семье и родным. Именно эти вечные ценности помогали преодолевать любые трудности и добиваться успехов в созидательном труде.

Мы гордимся победами наших предков, ценим доставшееся нам историческое, духовное и культурное наследие и готовы нести ответственность за настоящее и будущее нашей Родины.

Дорогие друзья! Я желаю вам здоровья, счастья, больших личных достижений и выдающихся успехов во благо Отечества. Мира, благополучия и процветания нашей священной державе – России!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми