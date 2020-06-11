Курс на развитие

Два года назад, 11 июня, скончался один из известнейших в Коми предпринимателей, основатель крупной лесопромышленной компании «Лузалес» Николай Семенюк. Для его соратников уже стало традицией в эти дни отчитываться, как прошел для предприятия этот год, подводить итоги, рассказывать о планах на будущее.

Третий инвестпроект в действии

Всего год назад руководство компании «Лузалес» заявило о начале третьего инвестиционного проекта стоимостью почти пять миллиардов рублей, в рамках которого предприятие планировало не только построить и ввести в эксплуатацию сразу несколько новейших производственных цехов, но и увеличить объем выпускаемой продукции почти в два раза. Тогда в регионе мало кому верилось, что такое вообще возможно. Однако «Лузалес» удивила в очередной раз. Несмотря на полугодовую заморозку выплат за поставленную в Китай продукцию и вынужденное временное отстранение части персонала на период самоизоляции, многие объекты были введены в эксплуатацию с опережением графиков.

– Ситуация с коронавирусной инфекцией притормозила определенные моменты в работе, но мы не останавливались. Мы продолжали строительство, пусконаладочные работы новых объектов, – рассказал генеральный директор ООО «Лузалес» Валентин Рожок. – В производственном отделении в сыктывкарском местечке Човъю были введены участок сортировки сухих пиломатериалов и новый сушильный комплекс компании «Валутек», через который в год будет проходить до 140 тысяч кубометров пиломатериалов. Причем запустили мы его дистанционно, по удаленной связи со шведскими специалистами. Сейчас работы продолжаются, это будет сдвоенная сушилка, соответственно, когда заработает вторая очередь, объемы в целом будут до 300 тысяч кубометров в год. Это очень хорошие цифры, при том что сушилка энергоэффективная и емкая – она позволяет переработать весь объем пиломатериалов, который мы будем производить на новом лесопильном оборудовании, которое является одним из самых передовых в мире. И данный участок имеет огромный потенциал – здесь будет производиться пиломатериал, отвечающий всем требованиям нормативов, качества, товарной влажности. Он востребован не только в России, но и за ее пределами.

До последней щепки

Одним из важнейших направлений работы для предприятия всегда была переработка древесных отходов. Коры, опилок, щепы на предприятии, заготавливающем и перерабатывающем колоссальные объемы древесины, образуется очень много. И в идеале все до последней щепки нужно пустить в дело. Благо современные технологии это позволяют.

Сейчас на предприятии в Човъю заканчивается строительство первой очереди австрийской котельной «Polytechnik», которая будет использовать кородревесные отходы. Эта котельная-утилизатор будет генерировать 14 мегаватт тепловой энергии. В 2020-2021 годах начнется строительство второй очереди котельной, которая кроме тепла будет вырабатывать еще и 4 мегаватта электроэнергии. То есть на базе в Човъю будет полный энергетический цикл: благодаря кородревесным отходам предприятие обеспечит себя теплом и электроэнергией для работы других производственных объектов, тех же сушилок. На уже существующих котельных пройдет ремонт, обновление оборудования.

У предприятия уже есть пеллетное производство в Кыддзявидзе, где из опилок выпускают топливные гранулы, пользующиеся хорошим спросом и за рубежом, и в России. Учитывая тот факт, что в частных домах, социальных объектах, школах и детсадах в сельской местности, отапливаемых небольшими котельными, сейчас все чаще устанавливают пеллетные котлы, топливные гранулы будут все более востребованными.

И в данный момент в Човъю идет установка оборудования для пеллетного производства, которое планируется к запуску к 19 сентября – Дню работников леса (как, впрочем, и ряд других объектов нынешнего инвестиционного проекта). Новые прессы позволят производить 100-120 тысяч тонн топливных гранул в год.

Береза – не сорняк, а ценный материал

Не раз приходилось слышать, как лесозаготовители и лесопереработчики называют березу таежным сорняком. Действительно, для предприятия, ориентированного на заготовку ели и сосны, из которых и производится львиная доля пиломатериалов, береза в лесу чаще помеха – балансовая древесина, которую можно, конечно, и продать, но по низкой цене. Еще одна беда – на участках, где идет лесовосстановление после вырубок, лиственные породы нередко начинают заглушать подрастающие сосны и ели, поскольку растут те же березы и осины куда быстрее. Чтобы достичь нормального для тайги баланса, не менее 80 процентов деревьев в лесу должны быть хвойными, нужно регулярно проводить рубки ухода, убирая лишние лиственные деревья. Этот процесс у лесных бизнесменов тоже не в чести, опять же по причине того, что спрос на лиственные породы весьма скромный.

В «Лузалесе» решили, что березовый сортимент не должен пропадать зря. Тем более что на арендованных лесных участках в Удорском и Прилузском районах имеется приличный запас высокотоварной березы.

В Сыктывкаре на базе бывшего «Промкомбината» сейчас идет модернизация и техническое перевооружение участка глубокой переработки древесины. Там установят оборудование, где будут лущить березовый шпон – «полуфабрикат» для производства фанеры. Такой шпон из северной березы пользуется большим спросом на китайском рынке. Пока фанерный «полуфабрикат» будет идти исключительно на продажу, в обозримом будущем в «Лузалесе» намерены открыть и свое фанерное производство, тут же в Човъю (по сути это уже планы четвертого инвестиционного проекта). Сейчас уже готовится площадка под завод, административно-бытовой корпус со столовой, заводятся коммуникации. Фактически это будет отдельное современное предприятие, но в составе ООО «Лузалес». Причем делать здесь будут не простую фанеру, а высокой степени влагостойкости, подходящую, например, для внутренней отделки бассейнов, производства мебели для помещений с высокой влажностью.

Локомотив для большой лесосеки

За 2020-й, по расчетам специалистов ООО «Лузалес», предприятие должно выйти на расчетную лесосеку более чем в 1700 тысяч кубометров в год.

Фактически ООО «Лузалес» становится самым крупным переработчиком деловой древесины в Республике Коми.

– К концу года ожидаем увеличения отгружаемой продукции на 80 процентов. Сейчас мы уже столько пилим, сушим, отгружаем, что начинает не хватать наших транспортных возможностей на железной дороге, – пояснил заместитель генерального директора Виктор Жмурин. – Поэтому мы начали закладку под Сыктывкаром четырех железнодорожных тупиков в общей сложности протяженностью два с половиной километра. Запустим их до конца этого года. К этому времени пригоним еще один маневровый локомотив, который мы недавно приобрели. С увеличением мощностей контейнерного двора предприятие сможет отправлять почти 20 тысяч вагонов готовой продукции в год. На новом участке уже завершена отсыпка. Сейчас будем завозить щебень, выравнивать, трамбовать «подушку», укладывать шпалы и рельсы. Потом все закроем «тяжелым» бетоном. А вот в самом начале погрузочного участка в настоящее время укладывается первый стрелочный перевод. Их закуплено четыре штуки. И в настоящее время он уже монтируется.

Расширенный терминал поможет увеличить и прием принимаемых круглых лесоматериалов из Удорского района. Там в Усогорске к работе готовы погрузочный участок и два железнодорожных уса емкостью 72 вагона. Это позволяет бесперебойно снабжать сырьем завод в Човъю.

– На Удорском терминале работы еще не завершены, – пояснил Виктор Жмурин. – Как только будут сняты коронавирусные ограничения на массовые мероприятия, в Усогорске пройдут общественные слушания для получения разрешения на строительство трехэтажного кирпичного административно-бытового здания, в котором на время вахт будут размещаться приезжие работники. Там же разместятся столовая, раздевалки с санитарными комнатами, диспетчерские, кабинеты мастеров. Это будет здание с собственной котельной, работающей на кородревесных отходах. Рядом с железнодорожным тупиком будет построен ремонтно-механический цех предприятия. Здание с собственной котельной, а также ремонтно-механическим цехом прямо там же, на тупике, начинать будем в этом году.

Социальные приоритеты

– Огромный объем наших прибылей уходит не только в прямую модернизацию и реализацию приоритетных инвестиционных проектов, но еще и на социальное направление, – поделился коммерческий директор ООО «Лузалес» Руслан Семенюк. – В этом году с июня мы на четыре процента проиндексировали оклады наших сотрудников. В период пандемии многие предприятия в связи с тем, что производство было приостановлено или сократилось, уменьшили и зарплаты сотрудникам. Мы такого делать не стали, мы добавили заработную плату. Все, кому необходимо было находиться на самоизоляции, сидели дома. Тем сотрудникам, кому больше 65 лет, конечно же, были оформлены больничные листы. Но мы дали возможность и тем, кому от 60 лет, находиться дома с выплатой зарплаты по окладу. Точно так же – сотрудникам с маленькими детьми. Кроме того, в прошлом году мы потратили порядка 34 процентов чистой прибыли на социально-экономическую сферу на территориях нашей деятельности в Республике Коми. В этом году, может быть, сумма будет не менее значимая.

По словам Руслана Семенюка, уже началось строительство жилого дома для молодых специалистов «Лузалеса» в Човъю. И, что очень важно, на первом этаже этого дома появится детский сад на 50 детей с двумя группами – средней и старшей. Принимать туда будут не только детей сотрудников предприятия, но и других местных малышей. У дома будет вся необходимая инфраструктура – игровая площадка для детей, спортивная площадка, автостоянка.

– А потом мы построим велопешеходную дорожку до нашего завода с освещением, скамеечками, чтобы можно было расстояние в три километра до работы с комфортом пройти пешком или проехать на велосипеде. То есть получится такой комплекс – завод, дом и между ними благоустроенное пространство, – пояснил Руслан Семенюк. – Буквально в ближайшие дни заканчиваются проектные работы по реконструкции старого здания поликлиники №1 в Сыктывкаре, в которой откроется медицинский центр имени Николая Терентьевича Семенюка. Над функциональным наполнением и внешним видом сейчас трудится архитектурная студия из Санкт-Петербурга.

Главный архитектор проекта Анастасия Левченко рассказала, что медицинский центр предназначен для оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи как взрослому, так и детскому населению Сыктывкара. А также проведения диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, включая создание амбулаторного центра по оказанию хирургической и травматологической помощи, блок восстановительного лечения и блок лучевой диагностики, включая аппараты КТ, МРТ, рентгена и маммографии.

Согласно функциональному зонированию правил землепользования и застройки, территория проектирования отнесена к зоне исторического центра города, зоне регулирования застройки «Б». В зону попадают кварталы регулярной застройки, что закладывает основные требования к объемно-пространственным и архитектурно-художественным решениям проектируемого здания, которое выполняется в стилистике архитектуры окружающей застройки и соответствует высоте, пластике, форме и характеру отделки фасадов. Также проектом предусматривается благоустройство территории с пешеходными проходами, озеленением, пандусами, проездами, формированием зон отдыха с малыми архитектурными формами.

– У компании богатый опыт в реализации подобных проектов – более десятка центров медицинской направленности по всей России. Один из последних объектов – «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней (ДНКЦИБ) Федерального медико-биологического агентства» в Санкт-Петербурге, построенный в исторической части Северной столицы. Сразу как снимут режим противокоронавирусных ограничений, будет проведен градсовет, где вместе с экспертами обсудят фасады будущего медицинского центра – здание находится в исторической части города, поэтому должно соответствовать ряду требований к его внешнему виду, – пояснила Анастасия Левченко.

От авторов «Зарядья»

Кроме того, на территории базы ООО «Лузалес» в Човъю прямо при въезде будет организован музей леса, где специалисты предприятия, студенты, дети из школьных лесничеств будут высаживать промышленные породы деревьев, проводить научные наблюдения, лабораторные исследования. Разработчик проекта музея – та же группа, которая создавала концепцию парка «Зарядье» в Москве. Этим летом проектировщики должны прибыть с предварительными планами в Сыктывкар, чтобы на месте их доработать.

Дорожки музея выложат необычной современной брусчаткой – ее изготовят на предприятии из отходов лесопиления. То есть это будет экобрусчатка.

На днях предприятие получило строительно-экономическую экспертизу по проекту дороги на Кыддзявидзь. Это почти четыре километра от трассы «Вятка» в сторону поселка, рядом с которым располагается база предприятия. Ее строительство начнется в текущем году. До этого времени транспорт предприятия ездил по дороге, выложенной из бетонных плит, параллельно старой дороге, ведущей к поселку, которая уже в таком состоянии, что население тоже предпочитало пользоваться «бетонкой».

– Мы активно примем участие в строительстве новой дороги – техникой, финансами, прочими ресурсами, – сообщил Руслан Семенюк.

Спортивный интерес

Продолжится помощь предприятия различным спортивным проектам. Напомним, уже не первый год «Лузалес» поддерживает профессиональный баскетбольный клуб «Ника».

И нужно отдать должное: с каждым разом команда играет все лучше. Ставит перед собой максимально высокие задачи. И в прошедшем сезоне впервые наша женская команда по баскетболу приняла участие в серьезных международных соревнованиях. Это участие команды в Евролиге. Тем самым она задала более высокую планку для себя и для зрителей, которые приходили на стадион, – они смогли увидеть баскетбол более высокого уровня.

В первых числах июня началась активная подготовка к старту следующего игрового сезона. Масштабные ремонтные работы запланированы не только внутри концертно-спортивного центра «Ренова», но и вокруг здания: установка фонарей освещения и благоустройство, асфальтирование автостоянок, пешеходных дорожек и ремонт подъездных путей.

И, что очень важно, вокруг «Реновы» появится забор, этого требуют современные нормы по безопасности для доставки и сопровождения спортсменов, которые приезжают играть в КСЦ до осени.

– Также мы выступаем инициаторами создания в республике спортивного интерната для одаренных детей из глубинки – для талантов в области лыжного спорта, баскетбола и других направлений, каких именно – будем определять совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми. Конечно, если будет принято положительное решение, мы поддержим создание этого интерната, его дальнейшую работу, – рассказал Руслан Семенюк.

Кроме того, продолжится работа по оказанию помощи муниципалитетам, сельским поселениям, на территории которых работает

«Лузалес». Действует и благотворительный фонд имени Николая Семенюка. Создатель лесопромышленного предприятия мог бы гордиться – «Лузалес» идет заданным им курсом.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлены ООО «Лузалес»