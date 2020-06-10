Инновационные разработки требуют внедрения

Владимир Уйба 8 июня посетил Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее состоялась рабочая встреча руководителя региона с исполняющим обязанности директора Коми научного центра Алексеем Самариным, на которой обсуждались вопросы развития науки и реализации научно-образовательного потенциала республики. Исполняющий обязанности главы Коми выразил желание посетить учреждение и встретиться с коллективом научного учреждения.

В ходе визита Владимир Уйба посетил музей геологии Чернова в институте геологии, ознакомился с лабораторным комплексом институтов химии и физиологии, инновационными разработками, а также заслушал информацию от директоров всех обособленных подразделений об основных направлениях деятельности.

На встрече с учеными Владимир Уйба подчеркнул, что комплексное развитие Республики Коми неразрывно связано с наукой и прикладными исследованиями. Чтобы реализовать экономический и промышленный потенциал региона, необходимо внедрять современные технологические решения.

– У Коми научного центра очень высокий потенциал. К сожалению, сейчас он мало востребован, но есть и фундаментальные направления, которые успешно реализуются на практике, – заявил Владимир Уйба. – Это, например, очень актуальная сейчас тема по утилизации и очистке территорий при разливе нефтепродуктов. Это и вопросы, связанные с сельским хозяйством, агротехнологиями, вопросы физиологии, в том числе адаптации людей на Севере. Это огромный научный потенциал, который, конечно, надо использовать для развития нашей республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru