Инновационные разработки требуют внедрения

Автор: Редактор 10.06.2020

Владимир Уйба 8 июня посетил Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее состоялась рабочая встреча руководителя региона с исполняющим обязанности директора Коми научного центра Алексеем Самариным, на которой обсуждались вопросы развития науки и реализации научно-образовательного потенциала республики. Исполняющий обязанности главы Коми выразил желание посетить учреждение и встретиться с коллективом научного учреждения.

В ходе визита Владимир Уйба посетил музей геологии Чернова в институте геологии, ознакомился с лабораторным комплексом институтов химии и физиологии, инновационными разработками, а также заслушал информацию от директоров всех обособленных подразделений об основных направлениях деятельности.

На встрече с учеными Владимир Уйба подчеркнул, что комплексное развитие Республики Коми неразрывно связано с наукой и прикладными исследованиями. Чтобы реализовать экономический и промышленный потенциал региона, необходимо внедрять современные технологические решения.

– У Коми научного центра очень высокий потенциал. К сожалению, сейчас он мало востребован, но есть и фундаментальные направления, которые успешно реализуются на практике, – заявил Владимир Уйба. – Это, например, очень актуальная сейчас тема по утилизации и очистке территорий при разливе нефтепродуктов. Это и вопросы, связанные с сельским хозяйством, агротехнологиями, вопросы физиологии, в том числе адаптации людей на Севере. Это огромный научный потенциал, который, конечно, надо использовать для развития нашей республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

Оставьте первый комментарий для "Инновационные разработки требуют внедрения"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.