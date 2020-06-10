Под венец в маске и в перчатках

Из-за разразившейся пандемии коронавируса многие пары в Коми, планировавшие нынешней весной вступить в брак, перенесли церемонию бракосочетания на более поздний срок. Впрочем, нашлись и смельчаки, которых не испугали запретительные меры. Об этом «Республике» рассказали в минюсте региона.

С 16 марта, когда в Коми был введен особый режим, до 30 июня – дня окончания ограничительных мер в республике – молодожены могут зарегистрировать брак при условии участия в регистрации только жениха и невесты, без родственников и гостей. Брачующиеся должны быть в масках и перчатках. Без сомнения, такое запомнится на всю жизнь.

Как сообщили изданию в министерстве юстиции, с 16 марта по 31 мая брак заключили 442 пары. Это значительно меньше, чем, например, в этот период в прошлом году, когда было зарегистрировано 689 заключений брака. Впрочем, цифра могла бы быть близкой к прошлогодней, если бы некоторые пары не перенесли важное событие. В соответствии с разъяснениями

Минюста России все назначенные на март-апрель-май регистрации предлагалось перенести на более поздние даты, и многие с этим согласились. Соответствующие заявления подали 123 пары. Молодожены переносили торжественные даты на июль, сентябрь и ноябрь 2020 года.

На регистрацию в мае-июне было подано 291 заявление. Больше всего заявлений поступило в загсы Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Эжвинского района столицы республики.

В минюсте пояснили, что заявление на регистрацию брака можно подать через портал гос-услуг. Также открыта предварительная запись по телефону на прием к специалистам по всем видам государственных услуг.

Сейчас все органы загса Республики Коми работают в обычном режиме. При приеме граждан сотрудники обязаны носить индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.

Впрочем, особый режим все же отразился на деятельности загсов. Отменены выездные мероприятия по регистрации браков в Финно-угорском этнопарке и в купольном зале Национальной галереи, где устраивались торжественные церемонии с национальным колоритом и в особой обстановке. Территориальные отделы загса вынуждены пока отказаться от массовых мероприятий, направленных на укрепление статуса семьи – чествование юбиляров семейной жизни и других семейных праздников. Временно отменены обучающие мероприятия для детей и молодежи, беседы для лиц, впервые вступающих в брак, а также для беременных женщин и молодых матерей. Перенесены встречи и консультации для лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

Тем не менее жизнь идет своим чередом, и работы у загсов не убавилось. В период с 16 марта по 31 мая в Коми зарегистрировано 1594 рождения, составлено 1908 записей актов о смерти. За аналогичный период прошлого года рождений в регионе было 1709, а смертей – 2141.

Галина ВЛАДИС

Фото yakutia-daily.ru