Бумажный домострой

Двадцать картонных сборных моделей-макетов наиболее интересных исторических и современных зданий столицы Коми собрано под одной обложкой книги «Старый-новый Сыктывкар». Необычное издание подготовили и выпустили в Коми республиканской типографии.

Книга-конструктор стала своего рода подарком к 240-летию столицы региона. Необычный книжный «домострой» не только познакомит с историей представленных в книге зданий, но и позволит читателям заняться творческой работой, почувствовать себя архитекторами и строителями.

Особенность книги в том, что она исчезнет после прочтения, а у читателя на столе или полке появится бумажный Сыктывкар в миниатюре. Среди моделей – первое каменное здание города – дом купцов Сухановых, железнодорожный вокзал, здание современной Национальной галереи, дом «под шпилем», дореволюционный корпус Пушкинской гимназии и другие архитектурные символы столицы.

– Нам хотелось сделать к юбилею любимого города проект, которого в республике еще не было, – рассказала генеральный директор типографии Анна Чуракова. – Но главная наша задача – это переломить расхожее мнение о том, что в столице нет интересных зданий. Да, как частенько говорят, это не Питер, но это Сыктывкар, со своим лицом, настроением, со своими именами талантливых зодчих и строителей разных лет, создавших оригинальные постройки различных архитектурных стилей, которые замечательно передают и атмосферу некогда тихого уездного городка, и динамику современного столичного города. Было непросто отобрать здания для книги, поскольку в Сыктывкаре много достойных архитектурных объектов, к тому же город развивается, появляются новые задумки. Поэтому это первое, но не последнее издание такого рода.

Книгу разработала издательская группа типографии. Это прежде всего дизайнер-художник Инна Авилова, но осуществление столь сложного проекта было бы невозможно без авторов, вложивших в проект немало сил и времени. Авторами книги стали заместитель начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин и главный архитектор сыктывкарской администрации Владимир Рунг.

11 июня книгу получит мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, а на следующей неделе новинка поступит в книжные магазины республики.

Артур АРТЕЕВ

Фото Коми республиканской типографии