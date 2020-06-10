Дмитрий Митюшев: «Голосование продлили на неделю для безопасности людей»

Совсем немного осталось до начала всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Из-за особого режима, связанного с коронавирусной инфекцией, процесс голосования будет необычным. О том, кто имеет право изъявлять волю на дому, почему проголосовать можно еще за неделю до наступления 1 июля и как членов участковых избирательных комиссий и самих избирателей будут защищать от коронавируса, «Республике» рассказал председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

– Днем голосования официально назначено 1 июля, при этом граждан приглашают на участки уже с 25 июня. Почему?

– При проведении общероссийского голосования, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, введен порядок, по которому участники голосования могут изъявить свою волю заранее. Дата начала голосования – 25 июня. И каждый день, по 1 июля включительно, участковые избирательные комиссии будут работать, встречать избирателей и предоставлять им возможность реализовать свое право. Для чего в первую очередь голосование «растянули» на неделю? Для безопасности людей. Чтобы в помещениях не скапливались участники голосования в большом количестве. Наша задача, чтобы в помещениях не находилось более пяти избирателей одновременно и чтобы расстояние между людьми было не менее двух метров. График работы УИК такой: в будни – 25-26 июня и 29-30 июня с 16 до 20 часов, в выходные – 27-28 июня с 10 до 20 часов, 1 июля – с восьми утра до восьми вечера.

Будут предприняты и другие необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Члены УИК будут работать в перчатках и масках, за защитными экранами, пользоваться антисептическими средствами для обработки. У входов в помещения будут лежать специальные коврики, пропитанные антисептическим составом. Избирателю на входе выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку, которую он использует, чтобы поставить отметку в бюллетене. Нами закуплены бесконтактные термометры, на входе в помещение у всех будет замеряться температура.

– А со своими маской, перчатками и ручкой прийти можно? И как на этот раз на участках будут работать общественные наблюдатели? Тоже в защитных средствах?

– Да, конечно, можно принести и свои средства индивидуальной защиты. Но если их с собой нет, беспокоиться не стоит – хватит всем. Сейчас мы занимаемся закупкой СИЗов, нам выделили средства, чтобы масками и прочим были обеспечены не только члены участковых избирательных комиссий, но и граждане. До конца этой недели СИЗы поступят в Сыктывкар, их распределят по всей республике. Общественным наблюдателям тоже должно хватить – их, насколько мне известно, набрано 1200 человек на всю республику. Общественное наблюдение у нас будет обеспечиваться Общественной палатой Коми. Конечно, находиться в помещениях для голосования наблюдатели должны в средствах индивидуальной защиты. Как и полицейские.

– Как будет организовано голосование на дому?

– Голосование на дому – это наш приоритет в нынешней ситуации. Проголосовать вне помещений для голосования на этот раз вправе все граждане, а не только те, кому в силу болезни или возраста тяжело покидать дом. Возможно, кто-то боится идти в помещение для голосования из страха заразиться, по другим причинам. Любой гражданин может обратиться в участковую избирательную комиссию, и ему будет предоставлена возможность проголосовать на дому. Члены УИК приедут к каждому гражданину. Заявление о таком голосовании можно подавать через Единый портал госуслуг (такой сервис у нас появился впервые, и им уже начали активно пользоваться наши избиратели). Кроме того, соответствующее заявление можно сделать по телефону, позвонив в любую УИК в вашем населенном пункте.

– И как будет проходить процедура голосования на дому при нынешних ограничениях?

– Два члена УИК в определенное время – совпадающее с графиком работы комиссий в эти дни – будут выезжать по заранее определенным маршрутам. Кроме масок, перчаток, защитных экранов их снабдят еще и защитными одноразовыми халатами. В квартиры заходить они не будут. Прибыв по адресу избирателя, член УИК вешает на дверную ручку сейф-пакет, в котором лежит избирательный бюллетень, заявление о голосовании вне помещения для голосования, маска, перчатки, одноразовая ручка, антисептическая салфетка, и звонит в дверь. Вплотную к гражданину членам УИК подходить нельзя. Гражданин открывает дверь, показывает паспорт, если избиратель в защитной маске, ее придется приспустить, чтобы можно было убедиться, что это действительно он. После чего гражданин может забрать пакет, распаковать его у себя дома, расписаться в заявлении на голосование, сделать отметку в бюллетене. Около его двери поставят переносной ящик для голосования, куда он опустит бюллетень, а в пристегнутый к нему кармашек – заявление.

После завершения всех этих процедур по голосованию для тех, кто остался дома, члены УИК утилизируют халаты, маски, перчатки, проведут антисептическую обработку машины, в которой они ездят, и вернутся в помещение участковой избирательной комиссии. Затем переносной ящик вскрывается, бюллетени, находящиеся в нем, не нарушая тайны голосования, перемещают в сейф-пакет, он запечатывается так, чтобы его нельзя было вскрыть без повреждения. Такими сейф-пакетами обеспечены все УИК в Коми, председатели комиссий отвечают за их сохранность. 1 июля после 20 часов все эти сейф-пакеты вскроют, зачитают акты о количестве проголосовавших, бюллетени смешают с теми, что лежали в непереносных ящиках, и начнется подсчет голосов избирателей.

– В прежние годы перед голосованием по почтовым ящикам заранее раскладывали листовки с призывами принять в нем участие, указывался адрес УИК. Почему сейчас такого нет?

– Потому что сейчас в приоритете бесконтактное информирование. Мы развесим баннеры, плакаты на подъездах. Но в почтовые ящики ничего опускать не станем. И ходить по квартирам, призывать людей голосовать, тоже не будем, потому что мы беспокоимся о здоровье как наших членов УИК, так и участников голосования. Но будет обзвон тех людей, которые, по сведениям органов социальной защиты, нуждаются в голосовании вне помещений для голосования.

– Из-за коронавируса многие временно перебрались жить в сельскую местность – к родственникам или в деревенские дома, которые используют как дачи. Как они будут голосовать?

– Еще один важный момент – так называемый «мобильный избиратель». Этот сервис предоставляет гражданину возможность проголосовать на любом избирательном участке, который он выберет для себя, который ему удобен. Многие у нас живут не по месту регистрации, у них есть возможность подать заявление на голосование по месту нахождения. Подать его можно через портал госуслуг или же обратившись в многофункциональный центр. Или в территориальную либо в участковую избирательную комиссию. Участковые комиссии такие заявления начнут принимать с 16 июня.

– А не могут в связи с тем, что голосовать можно целую неделю, возникнуть злоупотребления? Допустим, человек проголосовал по месту регистрации, потом поехал в другой район к родне и через пару дней проголосовал там, а потом вообще в другом регионе?

– Нет, это исключено, потому что система обработки заявлений по месту нахождения централизована, она федеральная. Сдвоенные записи – когда человек зафиксирован как участник голосования по разным УИК, будут сразу же выявляться. И за попытку проголосовать неоднократно предусмотрена административная ответственность. А за создание условий для того, чтобы гражданин проголосовал дважды – вообще уголовная ответственность.

Списки участников голосования изготавливаются одновременно по всей стране, и не может так получиться, что человек окажется в списках одновременно в Сыктывкаре, Ухте или Москве. Допустим, гражданин зарегистрирован в Кировской области. Как он может проголосовать у нас? Подав соответствующее заявление. Как только это заявление будет принято, его автоматически исключают из списков участников голосования другого региона. Заявления о голосовании по месту нахождения закончат принимать 21 июня, и у нас будет еще четыре дня, чтобы выверить все списки.

И сейчас очень актуально достучаться до тех людей, кто находится за пределами республики, хотя зарегистрированы в Коми. Им тоже нужно своевременно подать заявление о голосовании по месту нахождения, чтобы мы их исключили из списка участников голосования по нашему региону.

– Голосование в течение недели до назначенного дня голосования – это беспрецедентный вариант, поэтому возникает много вопросов. В том числе у тех, кто голосует в первый раз. Вот, например, девушке 18 лет исполняется 27 июня. 1 июля она, конечно, уже голосовать может. А в предыдущие дни? Она уже будет в списках избирателей?

– Конечно, и проголосовать сможет.

– В Коми работает много вахтовиков. И наши жители уезжают на вахты за пределы региона, на Ямал, например. Как будет проводиться голосование для них?

– Те вахтовики, что работают у нас, на территориях, где есть УИК, включаются в списки по стандартной процедуре. В удаленные вахтовые поселки мы, как обычно, будем выезжать, вылетать вертолетом. Вот в этом случае мы проводим уже досрочное голосование. То, что проходит с 25 июня, – это обычное голосование, просто растянутое во времени. А досрочное, для отдельных групп избирателей, начнется еще раньше.

– А медосмотры для членов УИК перед началом голосования будут?

– Да, все члены УИК, территориальных в том числе, пройдут тестирование на коронавирус, для того чтобы исключить возможность попадания в комиссию людей, которые могут быть инфицированы.

– Желающих работать в УИК никогда в дефиците не было, в том числе потому, что это неплохой способ подзаработать. Как обстоят дела с формированием комиссий сейчас?

– Избирательные комиссии у нас сформированы, те граждане, что хотят в них попасть на этом голосовании, тоже получили возможность это сделать. Мы объявили о дополнительном зачислении в резерв участковых комиссий до 14 июня. Не все желающие, конечно, туда попадут, потому что в целом состав сформирован, но текучка всегда есть, так что тех, кто подал заявления, будем иметь в виду. Тем более что впереди не только общероссийское голосование, но еще и выборы в Госсовет республики, на пост главы Коми, в советы районов и городских округов. То есть комиссиям предстоит работать напряженно и долго. Что касается источников стимулирования деятельности членов УИК на этом голосовании – федеральные средства уже выделены, и рассматривается возможность выделить из республиканского бюджета около 28 миллионов рублей дополнительно, поскольку санитарно-эпидемиологические условия работы на этот раз непростые и работа напряженнее и длительнее, чем обычно, – целых семь дней.

– А журналистов пустят в помещения для голосования? И как СМИ будут получать данные в течение всех этих семи дней о ходе голосования? Будут какие-то предварительные подсчеты по результатам до 1 июля?

– Естественно, журналистов пустят, если они будут в масках и перчатках. Никаких промежуточных подсчетов до 20 часов 1 июля, пока мы не начнем вскрывать ящики для голосования, вестись не будет. Но мы ежевечерне будем давать информацию о явке – о количестве проголосовавших на тот или иной день.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено Избиркомом Коми