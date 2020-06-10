Выразить свое отношение к поправкам в Конституцию жители страны могут с 25 июня по 1 июля на своих избирательных участках по месту прописки. Но может случиться так, что человек не сможет прийти на свой избирательный участок по месту прописки. Например, он уехал в другой город или живет не по прописке. В этом случае можно проголосовать на другом участке. Для этого надо до 21 июня написать заявление в МФЦ.

В министерстве экономики республики рассказали, как через МФЦ подать заявление на голосование по месту нахождения. Во-первых, необходимо определиться с участком для голосования, на котором было бы удобнее проявить свое волеизъявление. Узнать его адрес можно на официальном сайте ЦИК России. После этого посетить ближайший МФЦ. При его посещении необходимо надеть маску, перчатки, взять с собой паспорт и ручку, соблюдать дистанцию с другими людьми 1,5 метра. В МФЦ написать заявление на голосование. После чего получить отрывную часть заявления с информацией о выбранном участке для голосования.

Также подать заявление до 14 часов 21 июня можно другими способами: на портале госуслуг, в территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию (с 16 по 21 июня).

Всего в Конституцию России предлагается внести порядка трехсот поправок. Основополагающими в основном законе страны, безусловно, являются новации в статью №83, направленные на укрепление стабильности и сбалансированности власти, ее законодательной и судебной ветвей.

В целях безопасности и противодействия распространению коронавируса все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами). На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Голосование на дому будет максимально бесконтактным.

– Судебная система играет ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан, в связи с чем предлагается расширить полномочия Совета Федерации, – отметила замдиректора – заведующий территориальным центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района Наталья Малышева. – Генеральный прокурор, судьи Конституционного и Верховного суда, председатель Счетной палаты, согласно предлагаемым поправкам, будут утверждаться на свои посты только после консультаций с Советом Федерации. Это дополнительный фильтр, который позволит назначать на ответственные должности действительно достойных людей. И одновременно поправки повышают ответственность Совета Федерации в принятии важных политических решений.

Кроме того, изменения предусматривают формирование нового органа власти – Государственного Совета. Он создается в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России. Новый орган будет своего рода связующим звеном между центральной и региональной властью и местом разработки стратегических направлений развития нашей страны.

Председатель Усть-Куломского представительства МОД «Коми войтыр» Иван Касев важнейшими считает поправки о защите природы.

– Сохранение окружающей среды сегодня является одной из главных общемировых тем, так что эти поправки нужные и назревшие. Они обязывают правительство страны снижать негативное воздействие деятельности человека на окружающую среду, сохранять уникальную природу России, в том числе природу Республики Коми, биологическое разнообразие нашей страны и воспитывать в гражданах экологическую культуру. Сохранение природы – первоочередная задача государства и нас с вами, – подчеркнул собеседник издания.

Лина ПЕРОВА

Фото cikrf.ru