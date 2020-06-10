Дополнительные средства на ликвидацию последствий паводка

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств Республике Коми на восстановление автодорог, пострадавших в ходе паводка. Соответствующее поручение дал президент страны по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России, состоявшегося 26 мая.

С просьбой оказать поддержку республике к главе государства обратился Владимир Уйба. Исполняющий обязанности главы Коми проинформировал президента об обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий половодья.

По итогам совещания Владимир Путин утвердил перечень поручений, в соответствии с которым правительству России поручено рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета ассигнований, необходимых для софинансирования мероприятий по восстановлению автомобильных дорог на территории Коми, пострадавших от паводка. Доклад о результатах исполнения главе государства будет представлен до 1 июля.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, 9 июня вопрос восстановления автомобильных дорог после весеннего половодья был рассмотрен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коми. Заседание провел Владимир Уйба.

В ходе весеннего половодья было подтоплено 59 участков автомобильных дорог общего пользования и нарушено транспортное сообщение. Общая протяженность разрушенных участков автодорог регионального и межмуниципального значения составляет порядка 19 километров. Повреждено семь искусственных сооружений, в том числе мосты и водопропускные трубы. По информации муниципалитетов, в период весеннего половодья разрушено порядка 36 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения. Наибольшие разрушения зафиксированы в Усть-Куломском районе.

– Сегодня ситуация стабилизировалась, вода ушла практически на всех территориях. Но теперь нам предстоит большая работа по ликвидации последствий половодья, – подчеркнул Владимир Уйба. – Необходимо сформировать перечень участков автомобильных дорог общего пользования, разрушенных вследствие весеннего половодья. Организовать работу комиссий по обследованию разрушенных участков автомобильных дорог общего пользования. По итогам работы комиссий составить ведомости объемов работ по восстановлению разрушенных участков и определить сметную стоимость восстановительных работ.

И.о. главы Коми поручил региональному минстрою ускорить работу по оценке размеров ущерба, нанесенного объектам дорожной инфраструктуры в результате широкомасштабного паводка, объема восстановительных работ и их стоимости.

Речь на заседании также шла об оказании материальной помощи жителям, пострадавшим от половодья.

Весной этого года режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Прилузском, Усть-Куломском, Удорском, Усть-Цилемском районах, в Усинске и Ухте. Эти муниципалитеты имеют возможность запросить средства из резервного фонда правительства Коми на работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на аварийно-восстановительные работы и выплаты населению, пострадавшему во время половодья.

На 2020 год на эти цели в резервном фонде заложено 18 608 тысяч рублей. Владимир Уйба предложил увеличить сумму на 30 миллионов рублей. Инициатива и.о. главы Коми будет рассмотрена на заседании Госсовета республики.

По данным регионального комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, ни одно муниципальное образование, в котором в этом году был объявлен режим ЧС, до сих пор не предоставило необходимые документы для получения финансовой поддержки.

Владимир Уйба обратился к главам указанных муниципалитетов с просьбой ускорить эту работу, чтобы жители, пострадавшие от половодья, получили выплаты своевременно.

– Нельзя допустить, чтобы люди долго ждали выплат. За лето им необходимо сделать ремонты в пострадавших домах, – подчеркнул Владимир Уйба. – Я обращаюсь к главам муниципалитетов – ускорьте оценку причиненного вреда. До 25 июня, коллеги, мы эту работу должны завершить.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru