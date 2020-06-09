Почтальон из Коми стала героем всероссийского проекта «Гордость России»

Шестой год почтальон Елена Газизова из деревни Черногорской Республики Коми в любую погоду доставляет односельчанам почту и товары первой необходимости по болотистому бездорожью. История Елены попала на страницы федерального интернет-проекта «Гордость России», который рассказывает о простых людях, много лет преданных своему делу.

В деревне Черногорская Елена Газизова человек известный и уважаемый. Именно она доставляет сельчанам периодические издания, письма и посылки, пенсионные выплаты и товары первой необходимости из почтового отделения Замежная. При этом путь, который преодолевает почтальон под силу не каждому мужчине. В зависимости от времени года добирается на снегоходе, лодке, лошадях или на каракате, преодолевая 34 км пути.

«С дорогами дела у нас обстоят неважно. Если зимой можно добираться до почты и обратно по зимнику, то летом и в межсезонье дорог просто нет, поэтому приходится использовать все подручные средства: то на лошадях, то на вертолете, а то и пешком. В некоторых местах даже на тракторе не проедешь: кругом болота, техника просто увязнет намертво, а это очень рискованно», — рассказывает Елена.

На своем почтовом маршруте также использует каракат — самодельный вездеход на больших шинах низкого давления для передвижения по болотистой местности. Елене помогают преодолеть бездорожье местные жители.

Бывали у почтальона в дороге и встречи с дикими зверями и внештатные ситуации, но с ними Елене помогает справляться позитивный настрой и смелость.

«Только в прошлом году, в сентябре был случай, который особенно запомнился: мы ехали на вездеходе, и произошла поломка. Решила идти домой пешком: всего-то шесть километров; отошла немного и заметила огромные медвежьи следы. Животное прошло рядом совсем недавно: следы были четко впечатаны в размокшую землю, даже вода в них стояла мутная – мишка несколько минут назад бродил рядом со мной», — вспоминает Елена.

Несмотря на все трудности, с которыми встречается почтальон в пути, она никогда не отказывает односельчанам в помощи. Если есть возможность, то всегда доставляет им не только почту, но и заказанные товары.

«Деревня у нас небольшая, всего проживает около 60 человек, почти половина населения – пенсионеры. Если добираюсь из Замежной не пешком, а на транспорте, то, всегда привожу что-то помимо почты. Жители меня знают и ждут, а я как главная связь с цивилизацией. Поэтому Почта здесь большое подспорье», — делится почтальон.

История Елены Газизовой попала на страницы федерального проекта «Гордость России», реализуемый Благотворительным Фондом «Стремление» при поддержке Фонда президентских грантов. Его организаторы убеждены, что люди, которые совершают добрые дела не должны оставаться незамеченными. Поэтому события освещаются через призму человеческих историй.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

УФПС Республики Коми – одна из самых крупных организаций региона, в состав которой входит 8 почтамтов, 361 отделение почтовой связи, в том числе 262 сельских, 22 пункта почтовой связи и около 3 тысяч работающих почтовых сотрудников, оказывающих весь комплекс услуг почтовой связи.

В доставке почтовых отправлений задействованы автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный виды транспорта. Автопарк почтовой отрасли республики насчитывает 191 действующую единицу автотранспорта.