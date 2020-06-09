Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий республики!

Поздравляю вас с Днем коми печати!

Более века тому назад в свет вышел первый номер общественно-политической, экономической и литературной газеты «Зырянская жизнь». Это событие положило начало развитию печатной журналистики в Коми крае. И по сей день газеты и журналы в республике пользуются заслуженным авторитетом и вызывают живой интерес у читателей.

Печатные издания являются источником достоверной и актуальной информации, служат площадкой для диалога между властью и обществом. Шагая в ногу со временем, вы постоянно работаете над качеством своих материалов, стремитесь создавать яркие, интересные и запоминающиеся выпуски.

Ежегодно журналисты республики участвуют и побеждают в творческих конкурсах федерального и межрегионального уровня, что служит еще одним подтверждением вашего высокого профессионализма и компетентности.

Дорогие друзья, в этот праздник хочу искренне поблагодарить вас за преданность своему делу, активную жизненную позицию, стремление постоянно совершенствоваться и приносить пользу республике.

Желаю вам новых достижений и успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми